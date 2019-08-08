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群聯7月營收寫33個新高 美國快閃記憶體峰會大秀硬實力

2019-08-08 12:34經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

群聯（8299）近日7月營收月成長21.51%、年增加13.81%，看好NAND合約價漲幅已將近30%，對下半年營收持續樂觀。

此外，一年一度全球最大的快閃記憶體峰會FMS在美國登場，群聯也大秀深耕NAND控制晶片IC設計超過20年經驗的技術硬實力。

群聯近日公佈7月營收，月成長21.51%、年增加13.81%，看好NAND合約價漲幅已將近30%，因此，該公司對下半年營收持續樂觀。

群聯7月合併營收為40.63億元，月成長21.51%、年增加13.81%，累計前7月的合併營收為231.89億元，較去年同期維持持平。

群聯表示，與去年同期比較，今年7月記憶體模組總出貨量成長57%，SSD控制晶片總出貨量成長86%，SSD與eMMC成品總出貨量成長 116%，而記憶體總位元數（Total Bits）年度累計更是持續維持翻倍116%的高成長，再加上7月營收表現穩定上揚，顯示下半年需求成長趨勢不變，全球客戶陸續填補庫存因應旺季來臨。

此外，群聯也表示，一年一度全球最大的快閃記憶體峰會FMS（Flash Memory Summit)）美國時間8月6日正式開幕，群聯電子今年擴大攤位展示以呈現對於NAND儲存市場及應用持續維持正面樂觀之外。

群聯指出，此次FMS峰會，全球參加的廠商均針對接下來幾年的NAND儲存應用趨勢（包含5G、自駕車、人工智慧等）發表各種看法及相關產品。而群聯電子除了展示於台北國際電腦展發佈的全球首款消費型PCIe Gen4x4 NVMe SSD控制晶片PS5016-E16之外，群聯也將首次公開亮相低功耗及DRAM-Less版本的PCIe 4.0 SSD控制晶片PS5019-E19T，針對功耗敏感或是散熱要求的應用系統，例如筆記型電腦或是遊戲主機，PS5019-E19T是一款能完美兼顧高效能與省電的高性價比SSD控制晶片IC及儲存方案，對於擴增PCIe 4.0的應用及滲透率將大有幫助。

群聯董事長潘健成。 圖／報系資料照
群聯董事長潘健成。 圖／報系資料照
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群聯營收快閃記憶體
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