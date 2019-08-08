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台灣大 推公有雲「運算雲Plus」

2019-08-08 11:37經濟日報 記者黃晶琳╱即時報導

雲端時代來臨，台灣大哥大8日首創國內一類電信業先河，與二類電信業者數位通國際聯手合作，採用業界頂尖的VMWare伺服器虛擬化技術，在台灣大通過資安三認證且符合PCI DSS標準的資料中心建構「運算雲Plus」服務，預計今年底前將有超過40家企業可望導入台灣大公有雲服務，讓企業客戶的私有雲與公有雲可無縫接軌。

根據國際研究暨顧問機構Gartner預測，2022年全球公有雲市場營收將高達2,790億美元，較2018年成長近6成之多。

台灣大哥大總經理林之晨表示，看好雲端服務已成為未來企業主流趨勢，尤其企業客戶在選擇雲端服務時，特別重視穩定性、高擴充性與高相容性，因此，台灣大早於2011年就開始布局發展IaaS服務，未來台灣大還將持續尋求更多與國際雲業者的合作機會。

林之晨指出，台灣大攜手數位通國際，以VMware技術建置的台灣大「運算雲Plus」服務，由台灣大提供專業資料中心、電信級資安服務與經驗豐富的雲端團隊，而數位通國際則提供VMware技術支援，這也是一類與二類電信業者首度共同建置的公有雲服務。

「運算雲Plus」服務啟用後，除可滿足企業客戶多元的雲端服務需求，也讓台灣大的「雲」範圍橫跨網際網路產業、高科技製造業、零售流通業等領域。

台灣大「運算雲Plus」以VMware技術提供異地備份／備援服務的雲端平台，並提供軟體式網路服務，支援企業自有網路專線入雲，在IP不轉換的情況下，員工只要透過企業內部網路環境，無論在公司任何分點，都不須處理複雜的網路設定，就可以輕鬆存取內部資源，也降低外部人員接觸企業資源的風險，不僅節省時間與人力成本，也提升營運效率及資訊安全。

台灣大營運長吳傳輝強調，「虛擬化(Virtulization)」是有效提高 IT 靈活性、彈性和延展性，同時省下可觀成本的最佳作法。台灣大「運算雲Plus」服務採VMware技術，企業客戶可在短時間內易於進行服務移轉、擴充，讓企業專注於營運與創新。

數位通國際董事長吳振生表示，近幾年大型企業將部分系統移轉上公有雲，但所面臨的挑戰就是系統不相容，或因資安法規等因素，只能有限的在公有雲作基本運算與備份。

然而企業資訊系統經年升級演化，自成私有雲系統，許多企業選擇VMware的技術來建構私有雲平台，若公有雲也使用VMware軟體，則公、私雲可以無縫接軌，形成各種優點兼顧的混合雲。

台灣大哥大雲端服務資安
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