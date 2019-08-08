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尖點下半年看旺 搶攻5G大餅

2019-08-08 10:25經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

尖點（8021）第2季每股盈餘（EPS）來到0.4元，較去年同期及上季雙雙成長。

展望下半年，隨著PCB產業進入傳統旺季，法人看好公司下半年營運有望超過上半年。而尖點卡位5G市場，目前已看到基地台相關應用的需求出現，例如PTFE等高頻基板提出對應的鑽針，已配合客戶供應產品中。

尖點今年第2季合併營收為7.68億元，稅後淨利約為5,700萬元，每股盈餘0.4元，優於去年同期0.29元及上季的0.22元；上半年合併營收為14.23億元，稅後淨利約為8,800萬元，每股盈餘0.62元。

尖點第2季PCB鑽針及鑽孔服務需求較第1季增加，PCB鑽針產能利用率回升至97%，營收分別較上一季及去年同期增加16.6%及1.7%；鑽孔服務稼動率由第1季的不到六成，上升至近七成，營收分別較上一季及去年同期增加26.5%及0.5%；而刀具事業仍持續受到淡季訂單不足及價格壓力影響，營收年減幅度較大達62.7%。

第2季毛利率較第1季增加2.9個百分點，來到26.3%。毛利率上升主要受到PCB鑽針及鑽孔事業因旺季將至之備貨需求增溫，產能利用率回升而推升毛利率表現；刀具仍因訂單量不足，產能利用率未達預期，但因刀具的營收佔比不高，故整體的毛利率仍較前一季及去年同期略為提升。

尖點同步公告今年7月合併營收為2.65億元，較上月增加4%，較去年同期減少1.3%。累計前七個月合併營收達16.88億元，較去年同期減少8%。

展望下半年，尖點表示，第三季到第四季中旬為PCB產業傳統旺季，目前鑽針及鑽孔的產能利用率恢復旺季正常水準，刀具則約四至五成。法人看好在旺季效應加持下，下半年營運將超過上半年。

對於5G的發展及需求，尖點指出，已有看到在基地台相關應用的需求出現，而公司也針對其產品特性，例如PTFE等高頻基板提出對應的鑽針，目前已配合客戶供應產品中。後續包括5G在終端產品上的應用，尖點也將持續關注市場需求，進行產品開發研究，做好準備以因應產業未來發展需求。

尖點董事長林序庭。記者尹慧中／攝影
尖點董事長林序庭。記者尹慧中／攝影
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