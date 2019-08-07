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看旺散熱產業 雙鴻董座：百年一遇

2019-08-07 18:47經濟日報 記者陳昱翔╱即時報導

雙鴻今日召開法說會，法人聚焦下半年三星智慧手機散熱業務狀況。 路透
雙鴻今日召開法說會，法人聚焦下半年三星智慧手機散熱業務狀況。 路透
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散熱模組大廠雙鴻（3324）今（7）日召開法說會，今年第2季每股純益2.75元，單季獲利創歷史新高，累計上半年每股純益5.07元，大賺逾半個股本；雙鴻董事長林育申指出，未來5G是推升科技產業蓬勃的主要動力，而對散熱市場而言，這是「百年一遇」的好機會，公司目前也正研擬熱板的新擴產計畫，估計8月底會有結論，絕對會全面搶攻5G市場所帶來的龐大商機。

林育申指出，公司上季財報表現優於預期，成長動能來自韓系智慧手機大客戶強力拉貨帶動，預料8、9月仍會持續放量出貨給客戶，而第4季則有其他智慧手機品牌客戶將下訂單，整體展望持樂觀態度。

林育申認為，由於5G時代即將到來，高速傳輸所帶來的解熱挑戰，正刺激散熱模組需求噴發，而公司正積極擴產散熱能力較佳的熱板產品，預料未來三年內，熱板將成為散熱市場主流。

據悉，雙鴻為三星新款旗艦機Note 10主要的散熱模組供應商，先前6、7月已積極出貨給三星，而8月新機上市後，若銷售狀況走升，三星很有機會持續拉貨散熱模組，有助於雙鴻本季營運高飛。

展望未來，林育申強調，今年對公司而言，無論是智慧手機、伺服器、筆電、顯示卡等應用面的散熱模組都有機會成長，估計全年營收將年增三成，而第3季因是產業旺季，營運還會維持高檔水準，毛利率表現也會優於第2季。

雙鴻第2季營收22.18億元，季減9.32%，稅後純益2.26億元，季增20.21%，創下單季歷史新高，單季每股純益2.75元；累計上半年營收為46.64億元，稅後純益4.16億元，年增866%，每股純益5.07元，年增822%。

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