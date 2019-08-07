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研華擘劃全球四大地區五年計畫 美、陸營收拚翻倍

2019-08-07 16:41經濟日報 記者葉子菁╱即時報導

研華在昆山的研發中心。 特派記者林則宏／攝影
研華在昆山的研發中心。 特派記者林則宏／攝影
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全球工業物聯網領導廠商研華（2395）今（7）日舉行法說會，並針對四大區域（美、歐、中、與新興市場）分別設計制定五年（2019-2024）成長計劃，其中美國、大陸地區營收拼翻倍成長。除了擴大各區域在地投資與人才經營，研華也期待藉由IoT SRP （Solution Ready Package）軟硬整合服務，以驅動新一波的成長。

在美國地區部分，研華規劃在南加州購地自建新總部，深化當地產學及系統集成夥伴之合作，並在二年內設立共八個銷售據點。研華美國總經理牛文中表示，美國地區目前一年約可貢獻5億美元，今年應可達成雙位數的成長，也期待未來數年維持類似成長動能，目標五年後營收達到10億美元。除了自有業務成長外，投資與收購，打造智能城市相關生態系，亦為重要成長策略。

在中國大陸地區部分，研華北京二期大樓增建計畫目前已進入建築規劃階段，擴大WISE-PaaS相關軟體研發人才之投資，加速工業物聯網第二波SRP 2.0在能源與製造領域的實現。研華中國區總經理羅煥城說明，大中華市場過去十年是研華穩定的成長引擎，目前一年營收大約貢獻逾4億美元，未來會率先推出以客戶為導向的服務內容（Advantech Customer Care），未來五年目標達到10億美元。

研華工業物聯網事業群協理暨海外新興市場行銷總經理張敏忠指出，物聯網技術促成分散製造的可能性，新興市場充滿各種成長可能性。研華將以台灣業務團隊為樞紐，結盟南亞、中東、俄羅斯、中南美等新興市場當地渠道夥伴，設立新據點，共同發展具有當地特色的經營模式，以追求指數型的成長，未來五年目標整體達到6億美元。

除了歐美中與新興市場投資與擴張計劃外，研華經營管理總經理陳清熙補充，在台灣，林口三期新大樓也規劃在2020年初動土，2022年初進駐，作為智能服務事業群（Service-IoT Group，SIoT）之營運總部，同時呼應政府擴大台灣在地投資的期待。

另外，在日本九州福岡縣的ATJ（Advantech Technologies Japan, aka Omron Nohgata）今年2月加入研華之後，為充分體現在地經營製造之優勢，預計在年底將日本地區的後勤服務中心（Advantech Japan Service Center，AJSC）由目前委外方式遷至福岡縣ATJ，以強化日本地區之整體經營能量。

研華新興市場物聯網
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