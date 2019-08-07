研華加大台灣投資 林口三期年底動土

2019-08-07 14:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



研華今（7）日舉辦法說會，市場聚焦其貿易戰因應策略，研華總經理陳清熙表示，在台灣，林口三期新大樓也規劃在年底、2020年初動土，2022年初進駐，作為智能服務事業群（Service-IoT Group，SIoT）的營運總部，同時呼應政府擴大台灣在地投資的期待。

除了擴大各區域在地投資與人才經營，研華也期待藉由IoT SRP （Solution Ready Package）軟硬整合服務，以驅動新一波的成長。目前物聯網軟體平台WISE-PaaS已有超過150家付費VIP客戶，研華認為2020年將會是SRP由「平台建置階段」，邁入「應用集成階段」的關鍵年 （SRP 2.0）。

不僅如此，研華在中國大陸野心也相當積極，研華中國區總經理羅煥城說明，在中國大陸，研華北京二期大樓增建計畫目前已進入建築規劃階段，但重點為研華深耕大中華市場的決心，擴大WISE-PaaS相關軟體研發人才之投資，加速工業物聯網第二波SRP 2.0在能源與製造領域的實現。

他表示，大中華市場過去十年是研華穩定的成長引擎，期待在未來五年也仍是重點成長區域。據此，率先推出以客戶為導向的服務內容（Advantech Customer Care），啟動五年營收倍增計畫。