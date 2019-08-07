上半年智慧機面板出貨年減5% 京東方、三星市占持平

2019-08-07 10:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



根據群智諮詢（Sigmaintell）資料顯示，今年上半年全球智慧手機面板出貨量約8.4億片（Open Cell口徑），年減約5.2%；以各面板廠出貨來看，京東方與三星顯示上半年智慧手機面板出貨量約持平，市占率都是23%，其中，三星在AMOLED領域仍佔絕對優勢。

群智諮詢表示，上半年全球政治經濟風險加劇，市場波動明顯增強，智慧手機終端市場表現疲軟，使得智慧手機面板市場同比也明顯走低；上半年全球智慧手機面板市場經歷鐘形起伏，1、2月受整體市場需求低迷的影響，出貨持續處於低水位狀態，3月起受品牌客戶訂單調整及拉貨節奏的加快，面板市場一度出現供應緊湊現象，出貨量持續攀升，在4月達上半年出貨高峰，面板供需一段轉入偏緊的狀態，但轉入5月份後，受中美貿易戰影響，智慧手機面板出貨又再次下滑。

根據群智諮詢統計，BOE（京東方）上半年在智慧手機面板市場表現非常亮眼，出貨量超過1.9億片，年增23.1%。

受惠於于品牌客戶加單，3月開始LCD的面板出貨猛增，產線稼動一路飆升，雖然6月出貨回落，但整體表現運營良好。其中LCD面板的出貨量約1.8億片，年增約16.7%，仍是全球最大的LCD面板供應商。

受整機中高端需求下滑等因素影響，三星顯示（SDC）在第1季度出貨相對疲軟，隨後在積極改變產品策略，加強對客戶的推廣，尤其是在屏下指紋需求的帶動下，第2季產線稼動率開始明顯恢復，尤其是剛性產線A2，第2季基本處於滿產狀態，根據群智諮詢資料，三星上半年合計智慧手機面板出貨量基本與京東方（BOE）持平，也約為1.9億片，年增約9.6%，在AMOLED領域仍然佔據絕對優勢。