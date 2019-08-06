五電信巨頭訪NCC 一起加速5G發展

2019-08-06 20:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



5G首波頻譜將在12月9日展開競標，五家電信業者董事長、總經理今（6）日拜會國家通訊傳播委員會（NCC），電信協會理事長暨遠傳電信董事長徐旭東表示，主要討論鼓勵電信與垂直場域合作、三共規則明朗化及合理標金等三議題，讓5G早日加入市場。NCC則回應，垂直場域，可朝向降頻譜使用費方向研擬，至於標金結果則是市場機制。

5G頻譜年底競標，預估明年1月底前可望底定，明年中可望推出5G服務，值此關鍵時刻，電信業者組成的電信協會由徐旭東率隊，中華電信董事長謝繼茂及總經理郭水義，台灣大董事長蔡明忠及總經理林之晨，遠傳總經理井琪，台灣之星董事長林清棠及總經理賴弦五，亞太電信董事長呂芳銘及總經理黃南仁親赴NCC拜會。NCC代主委陳耀祥、委員郭文忠、委員孫雅麗、委員鄧惟中、委員洪貞玲均出席。

徐旭東表示，政府希望5G可以快速加入市場，透過此次拜會，業者表達意見，主管機關也表達立場，一起加速5G發展。

關於市場關注的標金問題，徐旭東表示，大家都希望標金可以合理化，NCC也可以理解，但是卻也不是在場的大家可以決定的，要看市場競價結果。

由於未來5G發展，垂直場域應用相當關鍵，各業者也提出，希望NCC可以有鼓勵電信業者與垂直場域應用業者合作的鼓勵機制，例如頻譜成本太高，是垂直場域業者最大的疑慮，因此希望NCC可以研擬降低電信業者提供給垂直場域應用的頻率使用費等獎勵政策。

NCC主秘蕭祈宏表示，鼓勵雙方合作是NCC重點方向，現場主委跟委員們也給予正面回應，將持續研擬降低頻譜使用費或其他可能的獎勵措施，未來電信管理法接軌後，朝向動態開放的方向。

電信協會副秘書長劉莉秋表示，三共後續遊戲規則也是各家業者關注焦點，希望競標前，對三共提出「正面表列」跟「負面表列」的原則，讓業者知道可以跟不可以的規定，更期盼未來管制可以帶著彈性，以免太多框架影響產業創新。

據了解，NCC委員也理解，各業者面臨4G下滑，5G成本高及商業模式挑戰多等問題，以前業者根本不在意頻率使用費這種小錢，現在卻是沉重負擔，成為與NCC溝通的主要訴求。目前電信產業一年頻率使用費約30多億元，5G釋照後每年頻率使用費要再增加3到4億元。

林之晨則認為，頻譜取得下限應為60M，共頻上限不要限於100M，共頻的位置也希望NCC可以協助協商。而除中華電信跟台灣大已經喊出要標滿100M，井琪則表示，遠傳將盡力標滿100M。

NCC計畫今日委員會討論「三共」原則，後續舉行說明會蒐集業者意見，但預估明年完整的電信管理法子法才會完成修法。