英業達台灣筆電產能 將拉高到30%

2019-08-06 19:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ╱即時報導



英業達今（6）日公布2019年7月營收為420.91億元，月減11.77%，年減2.48%，今年前七月營收為2847.60億元，年增3.6%，該公司第3季轉為保守，目前先預估持平。另外，英業達逐步拉高台灣筆電生產比重，台灣將占整體筆電產能的30%，受關稅影響的智慧裝置產品則移往馬來西亞，來因應美中貿易戰。

英業達7月筆電出貨量160萬台，較6月的190萬台衰退，與5月的160萬台相當，主要是受到G20會議之前，客戶在6月拉貨的急單效應，使得6月筆電出貨超出預期，7月則回到正常水準。

展望第3季，英業達說，目前轉趨保守，主要是美中貿易戰的關係。英業達強調，目前景氣很難預估，筆電9月可能會下滑，伺服器美國雲端市場需求仍不錯，但企業端伺服器市場不佳，智慧裝置則面臨10%關稅。

產能移轉方面，英業達之前已把部分筆電產能移回台灣，未來幾個月都要移轉產能，預估台灣將占整體筆電產能的30%。受到關稅影響的智慧裝置，則移往馬來西亞。

法人之前的預估，英業達來自美系企業端伺服器的訂單，在第2季小幅調降今年全年的出貨預估，原本年初說是持平，現在看起來會年衰退約5%，不過，英業達來自美系資料中心伺服器客戶訂單，維持年增10%至15%不變，下半年成長率將優於上半年。

至於英業達智慧手持裝置方面，法人之前預測，AirPods是英業達智慧手持裝置部門的主力產品，蘋果約占該公司手持裝置部門50%的營收，英業達目前AirPods產能持續滿載，而且英業達仍是AirPods主力供應商，約供應50%比重給蘋果，目前還沒看到第三家供應商。