產官研攜手 獻策智慧製造發展攻略

2019-08-06 11:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



經濟部技術處端出鏈結產業新戰略，今年將一連舉辦三場「Do It Today產業科技焦點展」，鎖定智慧製造、智慧醫療、智慧科技三大產業，今(6)日以智慧製造揭開焦點展序幕，首場係與機械公會共同籌劃，邀請柯拔希理事長、友嘉集團總裁朱志洋等產業大老，以及13家企業董總，偕同工研院、資策會、金屬中心、精機中心四家研發型法人代表，研議智慧機械發展策略，共商智慧機械系統整合及建構高科技設備自主化供應鏈。

現場並精選29項智慧製造技術，包括機器手臂、無人搬運車等人機協作技術、可預測診斷設備健康的AI人工智慧、幫助老廠智慧翻身的數位轉型術等，透過展示、法人技術Pitch及one-on- one交流，深入對接產研需求。

技術處處長羅達生表示，「Do It Today產業科技焦點展」是今年首創產研鏈結的重要作法，預期達成三大目標，第一是產研快速對接，以首場智慧製造為例，技術處近5年在製造精進領域累計挹注逾百億元法人科專經費，每年平均投入約700位研發人員開發相關的前瞻及創新技術，是機械產業堅實的研發後盾，藉本次展示讓產業與29項智慧製造科專技術的研發團隊面對面交流，縮短研發進入商業化的距離，提高產業附加產值。

第二是建立與公會合作新模式，本次展覽與機械公會攜手合作，邀請機械公會逾2,000家機械業者參訪，讓法人成果精準與產業客群對接。第三是掌握產業未來需求，邀請產業關鍵人物參與焦點展會後首長高峰會議，為我國智慧製造發展獻策，助國內機械業者快速邁向智慧製造，掌握核心競爭力。

機械公會理事長柯拔希表示，國內機械產業基礎穩固、發展健全，加上發展智慧機械漸有所成，帶動台灣由目前的機械出口大國，如工具機是世界第4大出口國，製鞋機械為全球第二大出口國家等，進一步蛻變為智慧機械王國；目前機械業已是兆元產業，要挑戰在2025年達成總產值新台幣兩兆元之目標，因此更加需要協助會員廠商導入智慧機械與智慧製造，透過本次產業科技焦點展，可以讓公會二千八百多家會員廠商，快速掌握高附加價值之智慧機械及邁入智慧製造的技術，並且讓法人研發可以快速與產業需求對接，讓研發能量能夠確實落地，衍生出新的商業獲利模式。

友嘉集團總裁朱志洋表示，創新技術是台灣產業轉型升級的關鍵。這次由技術處帶頭舉辦「Do It Today產業科技焦點展」，一次性的展示科技專案在智慧製造的研發成果，而且讓產官研深入對話，這個做法非常好，有助產業加快以創新技術提高附價值。站在業者的立場，十分肯定科技專案對產業來的效益。

DO IT Today產業焦點展-智慧製造，今天起一連三天於三創大樓12F舉行，現場精選的29項智慧製造技術，齊聚工研院、金屬中心、資策會、精機中心等法人智慧製造的精銳技術，邀請機械公會逾3,000家機械業者參訪，有助產業一手掌握科技專案旗下精銳的智慧製造技術，帶動台灣產業轉型升級。人機協作方面，工研院開發的「無人搬運車」，關鍵零組件國產化，而且搭配後端即時管理系統，即使50輛、100輛無人搬運車一同工作，也可以輕鬆調度路線，並且避免車與車之間塞車的問題。目前已技轉東元、榮興，應用在製造業工廠的上下料。