貿易戰、自由行限縮 商業服務業景氣預測看壞到年底

2019-08-06 10:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



今年美中貿易戰為全球經濟前景帶來不確定性，再加上近期中國大陸凍結陸客自由行簽證核發，今（6）日發布的台灣「商業服務業」景氣預測也看壞今年下半年的景氣，商研院預期景氣至今年底仍會持續下降。

商研院表示，對於國內商業服務業的景氣預測到今年12月仍會持續下降，唯降速將會減緩。同行指標循環綜合指數於去年初止升轉降，去年下半年下降加速，走過今年上半年的降速高峰期，預測今年8月至12月降速會減緩。

商研院進一步指出，若年底前能夠把握時間盡快有效實施較系統性精準性提振景氣的作為 ，例如拜當今「智慧商業」知識與科技神速發展之賜，以「精準行銷」對抗中國暫停或縮減來台觀光允許的「精準打擊」，景氣「拉尾盤」遏止繼續下降並非不可能。

至於在各子指標之間則存在明顯的上下變動不一情形，商研院表示，這代表正負向景氣變動力量仍續相互拉扯，也表示產業別與不同經濟部門間的結構性正激烈變化中。

在六個領先指標子指標中「民間實質固定資本形成」一支獨秀，在同行指標五個子指標中「實質不動產及住宅服務業」仍見上升，「服務業受僱員工人數」降勢已止，其他多數子指標皆仍見下降，唯降速快慢不一，從景氣擴散角度觀察雖景氣轉好仍見不易，但全面惡化危機已除。

為避免景氣由遲緩走向衰退，甚至期待反轉上升，商研院建議，除持續加強有效需求的創造，在產業結構轉型與升級上，尤其企業的數位轉型，更需設法加速，短期較可立竿見影之計，應是善用各種新興智慧商業科技策略與模式，例如「精準行銷」、「線上線下」、AIOT（人工智慧物聯網）、LBS（適地性服務）等在地狹人稠的台灣，國內高所得消費群消費潛力尚未充分開發，東北亞與東南亞外來觀光客的旅程、停留天數、消費金額仍短仍少尚待激發的情勢下，應大有可為。