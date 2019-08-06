5G釋照規則說明會 頻譜上限成攻防重點

2019-08-06 10:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



國家通訊傳播委員會（NCC）今（6）日針對「行動寬頻業務管理規則」修正草案，舉行公開說明會，各家業者及學者均期盼有合理的標金，至於5G首次釋出頻率的上限，則成為各單位攻防關鍵。

台灣之星處長王俊亦表示，有競爭才有合理價格，希望頻譜上限訂在70~80MHz，確保市場上至少有4家業者。

台灣之星表示，雖然NCC希望透過共頻共網來解決市場競爭的問題，但如果小業者頻寬不足40M，不足以發展5G網路，試問哪個大業者願意跟小業者共用、共頻、共網合作。

台灣之星認為，共頻共網是很深的商業合作，只有對於已經有合作關係的特定業者有幫助，對於其他業者釋放在空中看的到，但事實上用不到。

元智大學教授葉志良則認為，以100M為上限是適當的，但對於標金表達擔憂意見，因為5G建設成本比4G來的高。

遠傳電信協理蕭景騰則認為，目前5G釋出頻率，在技術、設備及業務發展都沒有很成熟，希望在此前提下，3.5GHz跟28GHz有合理的標金，尤其是28GHz應該更合理。

資策會代表則表示，5G未來發展與垂直場域息息相關，但是法規沒有寫入規定，讓業者可以準備網路切片等技術，來與垂直場域業者合作，建議應該規定業者在事業計畫書中，說明針對5G垂直場域媒合跟合作，促進5G垂直產業發展。

資策會代表也認為，目前釋照規則及整體頻率取得上限，會造成頻譜過度集中單一業者情況，希望可以調整，另外在此次3.5GHz頻譜上限應該設定在70M至80M，保障第四家業者存在的機會。

NCC綜合規劃處處長王德威表示，競價以10M為單位，想要排除三家業者以外的業者，三大業者要花費非常大的財力才有可能把第四家排除出去，問題只有第四家能否拿到滿意的頻寬而非第四家無法存在，設計上顧慮公平競爭，上限只有70M的話等於，三家上限只有210M其他60M只要底價就可以取得，不適合

王德威表示，共用頻率的部分上，攸關未來合作上限有多大，為了公平有效競爭，不能讓一家業者有獨立發展空間，必須要跟其他人合作才能達到100M，也是一種不公平。

王德威指出，目前5G頻譜釋出以「電信法」為基礎，明年取要陸續接軌「電信管理法」，明天委員會會針對三共原則有共識之後對外說明。