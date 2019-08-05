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鴻海7月營收3,980億元 創歷年同期新高

2019-08-05 20:02經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

全球3C製造大廠鴻海（2317）今（5）日公告7月營收3,980.12億元，較去...
全球3C製造大廠鴻海（2317）今（5）日公告7月營收3,980.12億元，較去年同期3,955.9億元，年成長0.6%。 聯合報系資料照片
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全球3C製造大廠鴻海（2317）今（5）日公告7月營收3,980.12億元，較去年同期3,955.9億元，年成長0.6%，較今年6月3,965.37億元，月成長約0.04%，是連續五個月正成長，並創歷年同期新高。

鴻海累計今年前七月營收為2兆6148.85億元，年成長4.4%，也是歷來最佳。

鴻海營收
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