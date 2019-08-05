鴻海7月營收3,980億元 創歷年同期新高

2019-08-05 20:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 尹慧中 ╱即時報導



全球3C製造大廠鴻海（2317）今（5）日公告7月營收3,980.12億元，較去年同期3,955.9億元，年成長0.6%。 聯合報系資料照片 分享 facebook 全球3C製造大廠鴻海（2317）今（5）日公告7月營收3,980.12億元，較去年同期3,955.9億元，年成長0.6%，較今年6月3,965.37億元，月成長約0.04%，是連續五個月正成長，並創歷年同期新高。

鴻海累計今年前七月營收為2兆6148.85億元，年成長4.4%，也是歷來最佳。