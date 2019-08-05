遠傳數位小超人電競賽 讓愛遠傳偏鄉

2019-08-05 17:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



遠傳以「翻轉教育 讓愛遠傳」的CSR理念持續深耕全台灣，為期一週的「遠傳數位小超人線上電競賽」已於日前落幕，共有82所國小及71所國中近千名學童參與，為國內首度以公益數位學習的方式，利用深受學童喜愛的線上遊戲學習平台PaGamO所舉辦教育電競賽。此次競賽中也採用「遠傳大人物」做為題庫，藉以提升國中小學童對於大數據、人工智慧及物聯網等新科技相關領域的認知與學習。此外，遠傳對於偏鄉教育也長期關注，在此次競賽成果發表除了頒發前十名的獎學金獎勵外，還特別保留了偏鄉獎勵名額，希望在翻轉教育之餘，更能讓愛遠傳偏鄉。

遠傳表示，舉辦國內首度公益數位學習電競賽，讓國中小學童在暑假參與一場激烈的遊戲式學習競賽，在無距離限制的PaGamO數位學習平台享受遊戲的趣味與刺激，同時增添科技世代的數位新知。此次比賽過程中刺激有趣，學童們更在競賽中發揮創意，有參賽者將遊戲領地排列出野柳女王頭等特殊形狀，也有參賽者利用網路直播分享競賽最後時刻的衝刺畫面，充分利用數位新科技寓教於樂。

遠傳指出，致力推動企業社會責任，關注兒少及偏鄉教育議題，此次「遠傳數位小超人線上電競賽」亦特別保留偏鄉學生獎項，偏鄉總獎金高達6萬新台幣，重點提升弱勢偏鄉孩童的數位素養。在此鼓勵機制下，參賽者中偏鄉學生占比為十分之一，遍及苗栗縣、南投縣、台中市、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣，甚至外島的澎湖縣與連江縣。