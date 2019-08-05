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指控蔡英文身邊人都貪汙 柯文哲不道歉再轟私菸案

王志超董事解任 群創提出說明

2019-08-05 15:25經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

群創(3481)今(5)日公告更正董事王志超當然解任事宜。 本報系資料庫
群創(3481)今(5)日公告更正董事王志超當然解任事宜。 本報系資料庫
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群創(3481)今(5)日公告更正董事王志超當然解任事宜，群創表示，在8月2日新任董事第一次申報持股時，獲悉董事王志超在6月19日股東會召開前的停止股票過戶期間轉讓持股超過二分之一，其當選失其效力；群創說，董事缺額將在最近一次股東會補選。

群創指出，本屆董事任期在7月1日生效，前董事王志超是在6月19日處分股票，並未違反新任董事6個月內不得處分股票及庫藏股執行期間不得處分股票的相關規定。董事缺額將在最近一次股東會補選。

群創說，王志超對此表達歉意，其個人仍是群創首席顧問，將繼續承擔對公司所有職務與責任。

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