研調：Q3 NAND Flash合約價跌幅收斂

2019-08-05 15:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



根據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)調查指出，7月各類產品合約價已出爐，整體來看合約價仍趨向走跌。 路透 分享 facebook 根據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)調查指出，7月各類產品合約價已出爐，整體來看合約價仍趨向走跌，但受東芝跳電對產出直接衝擊，主流產品價格跌幅收斂。

此外，近來日本對韓調整輸出規範一事也被認為會衝擊韓系廠商NAND Flash供給。TrendForce認為，日本政府這次的規範調整僅是將南韓移出白名單（White List），白名單國家僅代表擁有出口優惠待遇，過去亞洲國家中僅南韓在名單內，未來南韓只是從特別待遇國家變回普通國家，南韓半導體廠商所需經歷的手續將與其他亞洲國家的半導體廠商相同，加上日本政府也已增派人力加速審查，對廠商產出應不致於造成影響。

若逐一觀察報價走勢，首先衝擊最劇、價格反彈最激烈的為面向通路市場的Wafer價格，這類產品的均價在2017年11月起迄今已歷經相當長時間的跌勢，價格已貼近廠商現金成本，加上在Wafer市場供給具相當影響力的威騰直接受到東芝跳電的影響，因此本月各供應商均提高價格，截至7月底Wafer合約價漲幅已經超過15%。展望8月，跳電事件影響仍可能延續，並可望帶動價格繼續上揚，但預計漲價幅度不會如7月的第一波反彈劇烈。

TrendForce指出，在消費性領域及智慧型手機客戶的eMMC/UFS方面，由於提供給主要客戶的合約價大多於6月議定，第3季儘管有旺季需求支撐，但受到國際情勢不確定性等影響仍屬疲弱，因此合約價仍呈現5%上下的跌幅。

展望第4季，TrendForce預期，部份低容量產品領域有可能會歷經價格調整而小幅上漲，其他部分則趨向持平；在Client SSD方面，則同樣受合約價先行議定影響，加上市場庫存仍高，第3季仍下跌近10%的幅度，但預計各供應商的庫存在第4季將回到較健康的水位，有助市場價格回穩止跌。

在Enterprise SSD部分，由於東芝與威騰在此市場占有率不高，因此供給方面受影響不大，需求表現方面同樣受到中美貿易情勢影響，備貨力道並不如市場原先預期樂觀，第3季Enterprise合約價至少下跌15%。

同樣東芝跳電事件的影響將反映在第4季，隨著各供應商庫存水位回到較溫和區間，價格跌幅得以收斂，不過基於伺服器價格競爭激烈，預計Enterprise SSD合約價仍將維持小跌的走勢。

TrendForce指出，從整體產品比重來看，Wafer價格雖漲幅最高，但占整體交易市場比重較低，相較之下，SSD與eMMC/UFS占整體NAND Flash交易市場比重達八成，在其價格跌幅仍有5~15%的情況下，第3季NAND Flash整體市場價格依然呈現下跌格局。