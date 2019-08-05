5G資費民調 七成以上用戶盼千元以內資費

2019-08-05 14:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



5G頻譜即將在年底展開，明年台灣將有5G服務，21世紀基金會委託世新大學民調中心針對全台手機用戶進行調查，藉此了解民眾對於5G上網價格的接受程度，調查發現七成以上用戶期盼千元以內的資費。

根據21世紀基金會公布調查結果顯示，民眾認為，5G資費將比4G高，但有72.6%用戶希望5G資費不要超過千元以上，顯見消費者習慣物美價廉上網吃到飽，未來5G價格如果大幅上漲，民眾接受程度也不高。

此外，21世紀基金會也表示，有七成受訪者認為，4G吃到飽價格戰越打越烈，原因包含台灣之星及亞太電信兩家新業者加入，對於未來5G時代，有78.9%受訪者認為，要有四家業者互相制衡，避免5G資費高漲可能。

21世紀基金會也表示，針對此次民調結果，呼籲NCC審慎評估未來市場發展，應該以四家來做市場結構規劃，如果釋出270MHz的3.5GHz頻段，頻譜上限應該訂於70至80MHz之間，為第四家業者保持22%頻譜空間，有利未來市場有效競爭。

立委曾銘宗表示，七成以上民眾希望5G資費在1,000元以內，且行動通訊網路具有相當高的公共性，且影響其他產業的發展，期盼未來5G產業可以秉持四個原則，包含確保消費者權益、確保其他5G相關業者發展潛力、5G業者本身發展、跟鄰近國家有一定的比較性。