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外資：美中貿易戰可能打十年

2019-08-05 10:39經濟日報 記者趙于萱╱即時報導

美中貿易談判挑戰不斷，花旗環球證券發布百頁大報告指出，投資人應做好長期「抗戰」準備，美中交火可能重演美國將日本推向失落的帝國、進行長達十年談判，期間大陸半導體將逐步壯大，但對台灣晶圓代工、上游原材料廠的衝擊有限，可長期持有台積電、環球晶等利基股。

花旗表示，美中最新一輪貿易談判，一如預期沒有結論，在川普施壓下，大陸最終想避免3,000億美元商品被加徵關稅，恐怕也難以倖免。但這些可能都還不是最糟的情況，因為美國力於打壓中國科技實力，大陸也不願讓步，雙方可能展開長達十年的貿易戰。

花旗經濟學家Jin-Wook Kim指出，他們預測美中貿易戰將延續十年之久，主要是上回美日貿易戰打了十多年，而且特別借鏡美日經驗，還暗示他們不看好美中達成協議，就能完全平息戰爭。在1980至1996年間，美日曾四度簽署雙邊協議。

Jin-Wook Kim表示，美國這次將矛頭指向中國，也和開戰日本一樣，都想確保科技霸權。此前大陸電子產品出口急遽增長，2002至2018年中國電子產品貿易順差擴張百倍至2,580億美元，2014年起又透過「大基金」推動晶片自製，無疑是驚動美國的兩大導火線。

花旗彙整美中過去一年半的交涉資訊，判斷在中方不願意屈服下，美國可能祭出更多強硬手段，包括3,000億美元商品終將被加徵關稅，不過從大陸回應，也可預期中國半導體實力會不斷推進。

Jin-Wook Kim指出，就台灣而言，預期最不受影響是台積電為首的晶圓代工產業，因為台灣先進製程的技術頂尖，大陸很難超越，其次是矽晶圓等原材料業，進入門檻也高，以中國目前僅能供應6吋、8吋和部分12吋產品來說，環球晶仍會大幅受惠兩岸半導體成長。

IC設計部分也以台灣技術領先，大陸雖強攻消費型電子IC，但更高階的人工智慧、車聯網等特殊專用晶片，必須持續倚賴台廠，花旗認為兩岸廠商是「互補」關係；相對地，半導體封測可能面臨激烈競爭，不過台灣最大的日月光投控已借助併購壯大，有機會保持領先。

外資預測美中貿易戰可能長達十年，影響台灣半導體業發展。報系資料照
外資預測美中貿易戰可能長達十年，影響台灣半導體業發展。報系資料照
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