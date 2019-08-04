方便旅客搜尋 澳門旅遊局推出全新旅遊推廣網站

2019-08-04 11:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



澳門特旅遊局推出全新旅遊推廣網站，按照無障礙網頁設計規範進行設計，透過響應式設計、圖像導向、地圖整合、社交媒體整合等新增功能，為尋找澳門旅遊資訊的使用者提供更精彩悅目、便捷實用的網上體驗。

澳旅局表示，全新設計的旅遊推廣網站提供15種語言，以簡約時尚的設計意念重新編排網站內容，加入活潑的插圖，並以澳門旅遊吉祥物「麥麥」作為設計元素，引入響應式設計、圖像導向、地圖整合、社交媒體整合等各種實用功能，並以無障礙網頁設計規範進行設計。

當中，地圖整合為是次改版的亮點之一，透過整合觀光、娛樂消閒、購物、餐廳食肆、酒店、旅客詢問處、步行路線及旅遊快訊活動等實用資訊，配合定位功能，讓使用者輕易地選擇心儀的旅遊項目，發掘周邊不同旅遊設施。

澳旅局說，五大全新功能包括第一、響應式設計，透過響應式網頁設計技術，全新旅遊推廣網站可於電腦、平板及手提電話等不同設備以最合適形式展示，為使用者提供最佳的瀏覽畫面。

二、圖像導向，通過精美的圖像、影片等多媒體內容，讓使用者輕易對澳門旅遊資訊留下深刻印象。三、地圖整合使用者透過互動地圖，更容易地發掘景點附近的旅遊設施，以及了解熱門景點的預測客流狀況。如使用者利用手機瀏覽，更可開啟定位功能，獲取在地資訊。

四、無障礙網站，新網站以WCAG 2.0 無障礙網頁設計規範進行設計，透過使用適當的對比度顯示，並備有一致及合乎邏輯的文件結構，使有需要的人士更容易使用屏幕閱讀軟件或以其他方式閱讀網頁內容，打造網上無障礙環境。

五、社交媒體整合新網站連結旅遊局各駐外代表以不同語言開設的Facebook、Twitter、Pinterest、Instagram、YouTube等社交媒體，透過跨平台連結及整合，進一步豐富網站內容。