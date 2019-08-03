保險金融與AI智慧健康區塊鏈黑客松 百萬元徵集新創意

2019-08-03 13:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



「2019保險金融與AI智慧健康區塊鏈-黑客松競賽」8月3日、4日登場，此為全台首次針對大數據、演算法、人工智慧、區塊鏈、醫學、保險與金融等跨領域的高難度融合競賽，邀請各方好手於重症疾病AI預測、流行病預警模型、檢傷語音AI引擎、保險自動化理賠服務模組等四大主題，激盪創意透過實作提升台灣AI人才專業能量。

人工智慧在各領域應用呈現爆發性成長，根據AppWorks 的「2019 台灣 AI 生態系地圖」（Taiwan AI Ecosystem Map 2019）調查，台灣是最早投入 AI 領域新創的國家，但超過六成的企業均表示「AI分析團隊缺少所需的人才」，近期人力銀行最新數據也顯示，AI人才大夯，職缺估計超過6,000個。

因應健康醫療與金融保險科技業者對AI人才培育之需求，由經濟部工業局及台北醫學大學指導、財團法人工業技術研究院與台北醫學大學附設醫院主辦「2019保險金融與AI智慧健康區塊鏈-黑客松競賽」3日起一連兩天於台北醫學大學杏春樓舉辦，以「產業出題x人才解題」為核心，祭出首獎30萬元獎金，100萬元的高額總獎金廣邀AI好手參賽，盼能找出醫療與保險產業新的商業模式。

工研院服務系統科技中心鄭仁傑執行長表示，隨著人體數據庫資料越來越完善，人工智慧應用領域以健康醫療衍生之創新應用絕對是核心潮流。

此次競賽提供去個資化的醫療紀錄、影像及透過Azure AI平台技術支援，以合計超過一億筆數據進行競賽，希望透過實作協助醫療與保險業創新，找到更有效率的解決方案。

此次競賽除了評選出優秀團隊作品外，也邀請台北醫學大學附設醫院陳瑞杰院長、第一金人壽資訊處余常德資訊長、台灣微軟洪仲毅業務經理、商之器丁偉能總經理及台北醫學大學附設醫院資訊室康嵐媖主任等業界專家為參賽隊伍進行主題演講，盼透過演講、對談與實作示範，激盪出不同的創意火花。

北醫附醫陳瑞杰院長以Health is a Choice, not Chances為題發表演講，他表示，隨著人口老化、慢性病患增加，全球健康產業面臨嚴峻挑戰，照護人員不足與長期照護都是問題；預估未來2025年醫療產業有20%工作需要AI協助，以自動化取代人力。

面對未來分級醫療及長期照護的需求，陳瑞杰院長認為，可運用區塊鏈技術運用昇級台灣的價值醫療；北醫附醫2018年啟動「健康醫療區塊鏈平台」，推出使用區塊鏈技術的「智鏈護照」，除了提升轉診服務，也能整合個人健康照護資料，提升整體資料安全性與保障個人資料隱私。

工研院致力推動產業發展，開發測試多項實用方案，以顧客與市場需求出發，強化軟硬融合之跨域整合優勢，發展「軟+硬+智慧服務」解決方案與智慧服務系統，未來也希冀真正落實AI智慧健康產業化發展，以迎接AI智慧醫療之創新應用商機崛起。

隨著產業智慧化的推展，黑客松競賽可作為串接校園教育與產業實務的交流平台，包含財團法人中華民國會計研究發展基金會、第一銀行、商之器科技、台灣微軟、台灣富士通、宏碁資訊服務、大同世界科技、大同醫護、日景科技、聯浚電訊、Radica Health等產學研皆投入資源，希望藉由此次競賽挖掘人才與創意，運用新科技迎接產業大轉型。