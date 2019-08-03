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電競迷福音 市場首創四大遊戲通路刷卡享6%回饋

2019-08-03 06:01聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

隨著遊戲對經濟和社會的影響力不斷壯大，電子競技正式成為運動競技的一種，從事電競活動的民眾也愈來愈多。為經營電競市場、擴大年輕客群，兆豐銀行除舉辦「兆豐銀行盃電競大賽」外，市場首創針對「四大遊戲通路」刷卡，提供最高6%現金回饋的優惠。

兆豐銀行表示，包括Garena、My Card、So-Net 以及Gash商城等四大遊戲通路，只要刷兆豐銀行e秒刷鈦金卡或是e秒萬事通金融信用卡，皆可享有最高6%現金回饋，活動自即日起至10月底，玩家都可以盡情買遊戲幣。

在一般網路購物平台，則可享受不限店家、不限金額，國內最高3%、國外最高4%的網購現金回饋。

兆豐銀行指出，核卡後60天內刷滿3千元，就可任選刷卡金500元、歌林雙層不鏽鋼美食鍋或20吋行李箱的首刷禮，若是透過線上辦卡再加碼送100元。

第二屆兆豐銀行盃電競大賽正在世貿一館舉辦，將送出高達30萬元的總獎金，現場也特別與2019漫畫博覽會結合，開放動漫迷場內可直接報名參加競速趣味賽，積分最高者可獲得高額獎金。兆豐銀行金融正妹還特別扮演的賽車女郎，近距離和熱情電競迷拍照打卡。

兆豐銀行表示，民眾到現場只要秀出兆豐卡片，就可獲得限量驚喜好禮。現場還特別設置最夯的夾娃娃機，只要在兆豐銀行臉書粉絲團按讚及分享電競貼文，就能免費玩夾娃娃機，有保證百分之百的中奬機率。

兆豐銀行文教基金會為支持國內電競運動，去年首次自辦電競盃賽，創國內金融業之先；今年則是延續舉辦，並以目前當紅的競速手遊「極速領域」做為比賽項目。兆豐銀行張兆順董事長今天將出席觀賽，並親自頒發最終的總冠軍。

兆豐e秒刷挺電競，刷卡享6%回饋。圖／兆豐銀行提供
兆豐e秒刷挺電競，刷卡享6%回饋。圖／兆豐銀行提供
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兆豐銀行電競刷卡
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