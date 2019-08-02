謝勤益：傳鴻海擬賣廣州10.5代廠 主因為面板供過於求

2019-08-02 22:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



IHS Markit資深研究總監謝勤益表示，外電路透社報導鴻海集團尋求出售位於中國廣州的10.5代廠，尋找買方會有壓力，主因為面板供過於求，年底大陸京東方又有一座10.5代將投產，更形擠壓。

謝勤益說：「川普將對大陸輸美的3,000億美元自9月起加徵10%關稅，將首度涵及面板應用，也是負面影響。前一波的關稅沒有包括面板產品，新一波的則包括手機、筆電、顯示器及液晶電視，不利在大陸生產液晶面板。」

據了解，廣州10.5代廠為鴻海旗下夏普與鴻海創辦人郭台銘合資的日本堺顯示器株式會社 (SDP)，轉投資的廣州超視堺面板廠，總投資額達88億美元 (約新台幣2,770億元)。

謝勤益認為，出售廣州廠一事還要觀察，即使賣方有意出售，但買方並未明確，能否成交也是另一回事。至於價碼，開價跟成交價會有落差，實際並不明朗。

他強調，廣州10.5代廠預計第4季投產，以生產65吋、75吋大尺寸電視面板為主，觀察鴻海集團在台灣有群創的8.5代廠，以及在日本有SDP二座面板廠，在面板有產能過剩疑慮下，對於廣州10.5代廠的需求會變得沒有那麼急迫。

謝勤益指出，今年底大陸京東方另一座10.5代廠將進入投產，對於面板供過於求的壓力挺大的，都是以生產65吋、75吋大尺寸電視面板為主，如果廣州10.5代也投產的話，產能過剩可想而知。

他認為，電視面板在9月之後會趨於穩定，下半年還得看京東方另一座10.5代廠的投產情形，基本上，面板處於供過於求的壓力存在。