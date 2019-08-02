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張忠謀談科技發展 指工研院角色要改變

2019-08-02 21:11經濟日報 記者江睿智╱即時報導

台積電創辦人張忠謀今（2）日出席科技部舉行的「科技發展策略高峰圓桌會議」，他直言：人才很重要。他在會中建議，工研院應調整角色，未來應著重人才培育。

為迎戰AI時代，科技部將在明年初舉辦全國科技會議，自8月起啟動近20場會前會，今日首場由副總統陳建仁主持科技發展策略高峰圓桌會議，包括張忠謀、和碩董事長童子賢、中美矽晶董事長盧明光、Google台灣區分公司總經理簡立峰、中研院長廖俊智、清大校長賀陳弘、成大校長蘇慧貞等人出席。

陳良基轉述，張忠謀上半場就發言3次、相當踴躍，主要聚焦在人才。他最後離場時，在媒體圍堵下，僅說：人才很重要。

陳良基轉述，與會者認為台灣現在的科研整合應著重上游、中游整合，以取代現行的中游、下游整合。上游指的從事科學基礎研究和相關人才培育的學研單位，中游是指法人機構，下游則是產業界。過去以來，我國著重法人和產業端整合，拓展台灣的科技發展，但是隨著創新機制完善與民間的力量越來越強，法人的角色應該轉向與學研整合，讓政府的資源能夠投入基礎研究。

據陳良基轉述，張忠謀在會中指出，上中下游必須分工，政府的資源應該多投入到民間無法做的基礎研究部分，且需要由對的人、對的團隊去進行。

根據陳良基轉述，未來法人在科研體制的定位有再檢討之必要。張忠謀在會中表示，以工研院來說有兩個任務：產業的基礎移轉和人才培育。過去是先以基礎移轉為主，但現在應該倒過來變成以人才培育為首要，把人才當作重點。

陳良基說，台灣如果以仰賴勞工為主產業，基礎研究的貢獻就很低。如果要打造台積電這樣的公司，基礎研究就很重要。

陳良基也轉述頂尖大學代表在會議中發言，以台灣的人口結構，未來少子化加遽，其中有三分之一學生出國發展，因此提升大學的攬才競爭力是重要的事。尤其是要在上游端投入，大學的國際攬才能力很重要，政府要給大學更多彈性資源，延攬各國優秀人才。

陳良基張忠謀台積電
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