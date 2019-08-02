這位董事長怒懟央視記者 公司市值一天蒸發逾百億

2019-08-02 18:36 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



「你是什麼角色？你有什麼資格來質問我？這個是我們自己的資金我當然有權利做任何經營決策，你管我那麼多？」大族激光董事長高雲峰8月1日對央視記者發出連三懟問，導致公司市值一天蒸發逾人民幣25億元（約新台幣115億元）。

中新經緯報導，1日晚間，因資訊披露違規，大族激光收到深交所的行政監管措施決定書。公司當晚發表致歉聲明，稱公司董事長近期在回應相關媒體過程中，因情緒激動發表不當言論，公司及相關當事人對此深表歉意。

高雲峰會與央視記者發生上述對話，是因為從今年7月中旬開始，大族激光的歐洲研發中心項目，受到市場廣泛質疑。高雲峰怒懟央視記者，就發生在記者在向其求證的採訪對話被央視節目播出。

在怒懟央視記者後，大族激光股價今（2）日開盤大跌，之後跌幅一直維持在9%左右。截至收盤，下跌8.8%，單日市值蒸發逾人民幣25億元（約新台幣115億元）。

除了公司市值縮水，有法律人士指出，根據該監管措施查明的信披違規事項，大族激光後續可能面臨證監會立案和處罰風險，一旦證監會立案調查認定其資訊披露違法並作出行政處罰，權益受損的投資人可以起訴索賠。

在今年7月之前，大族激光一直是備受資本市場青睞的股票之一。Wind數據顯示，今年以來，共有26家關於大族激光的評級研報，其中13份給出買入評級，7份推薦評級，3份增持評級，2份跑贏行業評級，僅有最近的一份研報給予中性評級。

除了券商看好之外，大族激光也備受外資喜愛。

然而在大族激光的上半年業績快報發出後，摩根士丹利與中金公司，均因業績不及預期、且市場競爭加劇等原因，大幅下調該公司的股價。中金公司將大族激光的目標價下調22%至每股36.7元。摩根士丹利則將目標價從每股52元大幅下調至32元。