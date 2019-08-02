川普祭關稅「王牌」 專家：代工型小廠受創恐最重

2019-08-02 18:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ╱即時報導



美國總統川普祭出第四波對大陸貨品關稅政策，安永會計師林宜賢分析，這是川普為了推動貿易談判的最後一招，相當於提高對陸所有產品關稅，難以轉移產線的中小型大陸台商，尤以代工型小廠的衝擊最嚴重。

林宜賢表示，美國從去年起對中國祭出的關稅手段共有四波，第一波主要是針對鋼鐵類產品，第二波則是半導體、汽車零組件等；先前對台商傷害最嚴重的是第三波關稅清單，涵蓋許多高科技產品，今天川普所宣布的則是最後一波，相當於對各種貨品全面開戰，也是川普施壓陸方最大的貿易談判王牌。

第四波關稅清單最受矚目的便是iPhone手機、筆記型電腦等重要民生產品，林宜賢表示，大廠過去確定iPhone豁免於第三波關稅清單之外時，早已展開動作遷移產能，將生產線移轉至台灣、越南、非律賓等地，第四波清單預定9月1日拉高關稅，應有機會迴避這次打擊。

至於中小型規模的大陸台商，林宜賢表示，若至今仍然沒有能力轉移產線的，就會是川普第四波關稅清單的受害者，最常見的是純粹在大陸做代工的台商。

KPMG會計師張芷也持相同意見，大型台商都十分關切美國的第四波清單，不論美中談判進度如何，台商都已經在近期數個月作出因應與準備，對於川普這次的喊話並不太過訝異；政府積極要讓境外資金回台專法本月上路，應會成為台商考量國際情勢的拉力，對彼此都是個水到渠成的方案。