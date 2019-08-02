創意下修全年營運展望 Q3業績估僅持平

2019-08-02 18:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鐘惠玲 ╱即時報導



特殊應用IC（ASIC）設計商創意（3443）於2日舉行法說會，公布今年營運展望下修，從原估計全年營收持平到小幅成長，修正為年減雙位數百分比，包括委託設計（NRE）與量產收入都下滑，同時也估計第3季業績可能僅持平。

針對第3季展望，創意總經理陳超乾估計，該公司單季營收可能持平，希望能小幅成長，NRE業務可能下滑雙位數百分比，而量產收入則成長個位數百分比。同時他坦言，第3季的毛利率與營業利益率可能也持平，單季表現「比較不精彩」。

至於全年營運，陳超乾表示，量產業務專注在消費性產品，但市場復甦比預期緩慢，同時NRE業務有部分7奈米案件進度將延遲到明年上半，加上今年虛擬貨幣案件收入減少，幾乎消失，該項目占業績比重估計將從去年的24％大降至2％，所以今年業績表現低於年初預期。

創意估計，今年NRE營收將下降個位數百分比，量產收入則下降雙位數百分比，不過毛利率將上升。

創意已於1日先行公布第2季每股純益為0.77元，單季合併營收為24.27億元，季減約5％，獲利為1.03億元，季減逾三成。

陳超乾指出，今年對產業是充滿挑戰的一年，但如人工智慧（AI）、5G與高性能運算（HPC）等領域成長依然強勁，該公司包括IP、設計工程、先進封裝等方面進展也順利，得以與知名客戶合作，接下來將持續投資先進技術，希望可很快回收，帶動業績成長。