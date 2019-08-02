佳世達辦智慧製造論壇 提人機協作規劃方案

2019-08-02 16:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



佳世達（2352）看好台商升級智慧工廠之需求，今（2）日舉辦「智慧製造趨勢論壇」，提出「高彈性布署」、「低空間需求」、「台灣第一符合安全認證」的人機協作規劃方案。佳世達表示，該方案將可滿足既有工廠原地升級或新設工廠完整布署之需求，建議客戶把握政府投資抵減良機，及早布署人機協作智慧工廠，在新一波轉型競爭中脫穎而出。

佳世達於論壇中，邀請資策會專家說明政府智慧機械投資抵減方案，並邀請工業機器人大廠ABB分享智慧製造發展的三大驅動力、由佳世達和原見精機分享人機協作的最佳規劃，由安全衛生技術中心專家說明人機協作安全法規，並共同探討工業機器人協作安全與導入所面臨的挑戰與機會。

佳世達智能方案事業群總經理李昌鴻指出，據國際機器人聯合會（IFR）調查，2017年電子製造業大量導入機器人達12.1萬台，幾乎已可和第一名汽車產業的12.6萬台並駕齊驅。台灣以電子製造業為主流，在產品生命週期變短、缺工和少量多樣等趨勢下，未來除了會持續提高機器人比重外，還會持續增加對人機協作產線的需求。

在布署規劃人機協作生產線時，佳世達智能方案事業群智慧製造事業處處長黃氣寶分享，相較於基於安全、必須將人完全隔離的傳統機器人產線，人機協作產線的生產空間布署更有彈性，可以有效提升坪效，在充滿複雜精細動作的電子組裝產線中，人機協作可有效配置每個工站由作業員操作或是由機器施做。佳世達是目前全台灣唯一取得人機協作安全認證的高科技製造廠，能在安全前提下，協助客戶建置人機協作智慧工廠。