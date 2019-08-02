親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

互相傷害！南韓也宣布出口「白名單」剔除日本

曼谷6連爆！市中心「土製炸彈」連環襲擊，已4傷

遠傳Q2 EPS 0.67元 四大新經濟業務成長動能強

2019-08-02 16:46經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

遠傳(4904)今(2)日召開法人電話說明會，第2季合併總營收204.25億元，財測達成率102%；稅後純益21.74億，每股純益0.67元，財測達成率105%；月租型用戶數自去年第3季以來連續正成長，單季月租型客戶流失率1.42%，創近五年新低，另外新經濟業務包括雲端服務、物聯網、資通訊業務及數位服務成長動能強勁。

遠傳表示，第2季財務績效獲利穩定，合併稅前折舊攤銷前獲利(EBITDA)為73.99億元，財測達成率103%；遠傳指出，縱觀台灣行動通訊整體市場，台灣行動市場總營收下跌趨緩，今年上半年與去年下半年相比，半年減率為3.4%，較前期跌幅為低。

根據NCC資料顯示，台灣申請行動電話號碼可攜的用戶數持穩，今年上半年與去年下半年相比，半年減率高達49.9%；顯示低價資費競爭對市場影響開始減緩，業者可更專注於新事業營收成長。

遠傳表示，第2季營運績效亮眼，月租型用戶數自去年第3季至今連續正成長，月租型客戶流失率不僅持續低檔，今年第2季月租型客戶流失率1.42%，創近5年新低，顯示運用大數據進行「分群管理」，針對客戶需求推薦最適方案策略奏效。

遠傳指出，新經濟業務成長動能強勁，雲端服務業務營收較去年同期大幅成長627%，物聯網業務營收較去年同期成長高達517%，資通訊業務合約金額較去年同期大漲489%，數位服務營收和去年同期相比，成長率達18%。

展望下半年，遠傳表示，將聚焦5G布局，包含為頻譜競標、商轉及網路維運優化進行先期準備。此外，將加速擴展雲端服務、物聯網應用、資安等資通訊業務，並深化集團綜效，以提升整體營收成長動能。

營收遠傳
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

聯發科整合旗下PA業務 全部交由唯捷創芯負責

2019-08-02 16:30

看好資訊服務商 資策會：AI是數位轉型利器

2019-08-02 14:34

科技策略會議 張忠謀：人才培育是重點

2019-08-02 14:34

研調：全球NB出貨 下半年逐季衰

2019-08-02 14:34

影／美中大戰關稅起伏不定 童子賢：未來將成常態

2019-08-02 12:59

美中貿易戰再起 鴻海：專案小組24小時關注

2019-08-02 12:56

Holyland電競高峰會 市府將持續補助相關產業

2019-08-02 12:01

推動產業發展 張忠謀籲上中下游分工、優先人才培育

2019-08-02 11:55

Gartner：明年5G帶動下 智慧手機銷售可望重回成長

2019-08-02 11:51

張忠謀出席科技策略高峰會 聚焦基礎科研人才議題

2019-08-02 11:42

影／科技部策略高峰圓桌會議啟動 為科技發展把脈

2019-08-02 11:07

孫明德：川普再揮大刀 台灣經濟洗三溫暖

2019-08-02 10:47

美對陸新一輪關稅手機首當其衝 和碩：與客戶討論對策

2019-08-02 10:19

在全球最大手機基地 看見台灣蘋概股危機

2019-08-02 09:23

神神秘秘！鴻海回歸印度做iPhone 低調到幾乎沒招牌

2019-08-02 09:22

東亞最高！ 玉山基地台啟用

2019-08-02 00:35

電信三雄聯手 偏鄉設基站

2019-08-02 00:35

台灣大 獲資安管理卓越獎

2019-08-02 00:35

智慧領航／「Google先生」李世光 樂在研發

2019-08-01 23:57

華為強攻5G 台系鏈帶勁

2019-08-01 23:40

大立光產能滿載 高薪徵人

2019-08-01 23:39

高通財測失色 台積沒在怕

2019-08-01 23:36

英特爾推新品 帶動換機潮

2019-08-01 23:35

台商回流 搶才大作戰

2019-08-01 23:34

華為對台採購 估兩位數成長

2019-08-01 23:34

風暴遠離 訊崴總座雍海：華為手機7月已開始出現缺貨

2019-08-01 21:59

華為擴大對台採購 Android系統遭禁有B計畫

2019-08-01 19:19

300場演講、60萬英哩飛行 李開復拚出全球最暢銷AI書

2019-08-01 16:05

光峰與台達電互告大戰背後：雷射顯示行業競爭趨烈

2019-08-01 15:57

DRAM現貨、合約價格兩樣情 7月合約價跌逾10％

2019-08-01 15:50

華為5G基地台傳暫停採購？台供應鏈：未聽聞

2019-08-01 15:46

才說不打價格戰 無框行動撐一個月就降價

2019-08-01 15:43

不敵4G低價競爭 無框行動吃到飽降價至550元

2019-08-01 15:13

精誠拓展AI生態圈 扶植新創組隊作戰

2019-08-01 14:35

松翰推影像AI晶片 同時支援USB UVC及MIPI

2019-08-01 14:35

精誠AGP2 8家新創團隊入選

2019-08-01 14:35

施振榮推動高教與科研革新 業界大老力挺

2019-08-01 13:52

高通下半年展望悲觀 4G市場被聯發科蠶食

2019-08-01 12:08

策略經營／張文明鬥魚性格 直播打天下

2019-07-31 22:50
看更多

熱門文章

華映面臨解散 九家銀行可能損失還有7億元

2019-08-01 17:49

金管會密集開罰單 九家銀行三天內吃下5,300萬元罰鍰

2019-08-01 18:15

高通財測失色 台積沒在怕

2019-08-01 23:36

轉單效應爆發 大立光祭年薪15個月急徵60名技術員

2019-08-01 16:56

孫明德：川普再揮大刀 台灣經濟洗三溫暖

2019-08-02 10:47

大立光產能滿載 高薪徵人

2019-08-01 23:39

哈日族捶心肝！日圓換匯價 飆33個月來新高

2019-08-02 13:05

秋冬旅遊補助 還有第二波

2019-08-02 00:02

一個月就刷了3,282億元 國人刷卡再創新高

2019-08-01 17:34

華為強攻5G 台系鏈帶勁

2019-08-01 23:40

華為擴大對台採購 Android系統遭禁有B計畫

2019-08-01 19:19

車市7月雙多 買氣狂飆

2019-08-02 00:30

央行理監事會議紀錄曝光 理事們已在討論「降息」

2019-08-01 17:25

華映、綠能債權無解 銀行恐再損失14億

2019-08-02 03:33

賣房產省地價稅 有撇步

2019-08-01 23:05

到這家銀行存外匯 可享高利年息5.5％

2019-08-01 18:57

東亞最高！ 玉山基地台啟用

2019-08-02 00:35

8月保單降息風潮縮小 只剩四家85張調整

2019-08-01 19:34

神車熱賣 蜜月期超長

2019-08-02 00:30

台達電：第3季營運還可以 電動車不如預期

2019-08-01 17:35

純網銀談營運目標／將來銀 拚三年獲利

2019-08-02 03:35

信用卡違約金被超收？金管會訂三大處理 要銀行退錢

2019-08-02 11:20

新台幣爆量重貶近2角 美中貿易戰升溫

2019-08-02 14:51

樂天網銀明年第2季上線 將招募100人

2019-08-02 02:26

外幣保單 銷售大衰退

2019-08-02 01:31

銀行違規 三天挨罰5,300萬

2019-08-02 03:33

資金匯回子法 三疑慮待解

2019-08-01 23:05

跟進美降息？央行伺機而動

2019-08-02 00:02

信用卡違約金超收 金管會盯

2019-08-02 03:33

美對陸新一輪關稅手機首當其衝 和碩：與客戶討論對策

2019-08-02 10:19

美中貿易戰再起 鴻海：專案小組24小時關注

2019-08-02 12:56

台商回流 搶才大作戰

2019-08-01 23:34

新台幣重貶買外幣保單不划算 投資、傳統型雙衰退

2019-08-01 18:06

聯準會鷹式降息美元竄升 新台幣帶量貶8.6分

2019-08-01 19:44

將來銀行新團隊亮相 目標兩年達百萬客戶

2019-08-01 18:53

名家觀點／純網銀如何避免贏家詛咒？

2019-08-02 00:55

將來銀行不搶快 2020年開業2年客戶衝百萬

2019-08-01 17:42

資金匯回子法 財部解釋...確立四原則

2019-08-01 23:05

美中貿易戰火升溫 台廠必須認清這件事

2019-08-02 12:47

純網銀執照才到手 國家隊高層換血

2019-08-02 00:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top