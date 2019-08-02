遠傳Q2 EPS 0.67元 四大新經濟業務成長動能強

2019-08-02 16:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



遠傳(4904)今(2)日召開法人電話說明會，第2季合併總營收204.25億元，財測達成率102%；稅後純益21.74億，每股純益0.67元，財測達成率105%；月租型用戶數自去年第3季以來連續正成長，單季月租型客戶流失率1.42%，創近五年新低，另外新經濟業務包括雲端服務、物聯網、資通訊業務及數位服務成長動能強勁。

遠傳表示，第2季財務績效獲利穩定，合併稅前折舊攤銷前獲利(EBITDA)為73.99億元，財測達成率103%；遠傳指出，縱觀台灣行動通訊整體市場，台灣行動市場總營收下跌趨緩，今年上半年與去年下半年相比，半年減率為3.4%，較前期跌幅為低。

根據NCC資料顯示，台灣申請行動電話號碼可攜的用戶數持穩，今年上半年與去年下半年相比，半年減率高達49.9%；顯示低價資費競爭對市場影響開始減緩，業者可更專注於新事業營收成長。

遠傳表示，第2季營運績效亮眼，月租型用戶數自去年第3季至今連續正成長，月租型客戶流失率不僅持續低檔，今年第2季月租型客戶流失率1.42%，創近5年新低，顯示運用大數據進行「分群管理」，針對客戶需求推薦最適方案策略奏效。

遠傳指出，新經濟業務成長動能強勁，雲端服務業務營收較去年同期大幅成長627%，物聯網業務營收較去年同期成長高達517%，資通訊業務合約金額較去年同期大漲489%，數位服務營收和去年同期相比，成長率達18%。

展望下半年，遠傳表示，將聚焦5G布局，包含為頻譜競標、商轉及網路維運優化進行先期準備。此外，將加速擴展雲端服務、物聯網應用、資安等資通訊業務，並深化集團綜效，以提升整體營收成長動能。