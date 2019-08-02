推動職場健康有成 友達獲康健年度健康企業公民獎

2019-08-02 16:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



友達（2409）致力於推動職場健康，透過全方位的文化、場所、飲食、活動及系統等五大面向，打造「LOHAS五星級健康樂活+」幸福職場，以優異的整體績效表現，今（2）日宣布榮獲《康健雜誌》CHR年度健康企業公民獎殊榮。

CHR（Corporate Health Responsibility，職場健康）源自企業社會責任（CSR），有鑑於體認到工作場所才是促進國民健康的關鍵場域，《康健雜誌》從健康意識、健康管理、健康活動及健康飲食等面向，評選出優質的健康企業公民。友達以完整全面的職場健康員工照護方案，從170家企業脫穎而出，獲頒《康健》首屆CHR年度大獎。

友達永續長古秀華表示，友達最重要的核心價值是以人為本，視員工為公司重要的資產，因此在建置各種制度時，除了將法規遵循作為一切的基礎，更重要的是將安全視為第一，隨時把關同仁的工作安全環境。在推動員工健康照護計畫上，投注資源建置相關平台，從文化、場所、飲食、活動及系統等五大面向著手，期待讓全員工在生理、心理、靈性等方面得到全方位的照護。

文化塑造方面，友達自2012年發起「安全文化Safety ABC 」，從基礎的環境安全著手，提升員工安全意識，藉由各廠區的各類緊急應變演練，及工安月活動、安全達人選拔，以宣導並深化全員安全文化。健康場所部分，友達在全球廠區設立活力館，提供健身房、韻律教室、籃球等多項運動場地，並邀請專業教練駐廠，針對心肺功能、靈活度與協調度給予適當健身諮詢規劃。

飲食方面，友達以「食在健康、食在安心」的核心理念建立健康飲食四部曲，從食材溯源、餐廳管理、檢核機制至健康餐點，把關同仁食用的安全，以食材溯源監控建立食材來源資料庫，透過政府機關、檢驗單位等相關認證報告，將物料來源資訊透明化，確保食材來源供應安全，並提供健康多元的餐點選擇，以及舒適且具有特色的環境。

友達鼓勵同仁參與社團活動，在海內外成立超過150個社團，參與人數超過5,000人，包含運動類、公益類、藝文類等類別，其中運動類包含各式球類、戶外運動、拳擊、舞蹈等近70個的社團，鼓勵員工於工作之餘培養多元興趣，且透過團體活動凝聚向心力。