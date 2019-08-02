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技嘉聯手NVIDIA 推全新創作者筆電AERO 15 OLED

2019-08-02 15:36經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

技嘉聯手輝達(NVIDIA)，於CG動畫大展SIGGRAPH 2019，展出最新NVIDIA Studio筆電：AERO 15 OLED。AERO 15 OLED搭載今年初新上市的NVIDIA RTX系列顯示卡，透過搭配四十餘款已經啟用「RTX On」的創意和設計應用程式，讓數千萬名創意工作者可以在工作流程中使用光線追蹤及人工智慧技術。

此外，AERO 15 OLED支援NVIDIA Max-Q技術，不僅打造出更輕薄的機身，更帶來更長的電池續航力。本次搭配如：Adobe, Autodesk等多樣專業軟體展示，定義嶄新「創作者筆電」樣貌。

NVIDIA GeForce 軟體與技術總經理 Jason Paul 表示，RTX Studio 筆記型電腦與行動工作站迅速登上創意產業的主流地位，創意工作者能輕鬆在行動裝置上享有即時光線追蹤、先進人工智慧和超高解析度影片剪輯功能，而過去這可是要一整間工作室的規模才能獲得。

技嘉科技執行副總陳俊丞表示，AERO系列筆電推出以來，技嘉努力在最佳效能與行動力之間取得平衡，並與Xrite Pantone合作，專注在提升面板發色的精準度，致力於打造適合專業工作者使用的效能筆電。相信透過即將推出的NVIDIA Studio驅動程式，創作者使用AERO 15 OLED工作會更加順暢、更有效率。

技嘉於CG動畫大展SIGGRAPH 2019，展出最新NVIDIA Studio...
技嘉於CG動畫大展SIGGRAPH 2019，展出最新NVIDIA Studio筆電：AERO 15 OLED。技嘉/提供
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技嘉於CG動畫大展SIGGRAPH 2019，展出最新NVIDIA Studio...
技嘉於CG動畫大展SIGGRAPH 2019，展出最新NVIDIA Studio筆電：AERO 15 OLED。技嘉/提供
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NVIDIA筆電
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