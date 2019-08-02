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資策會：AI是數位轉型一大利器

2019-08-02 13:59經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

數位轉型浪潮來襲，帶旺精誠（6214）、敦陽、零壹等國內資訊服務商業績，今年上半年紛紛繳出亮眼表現，展望下半年，業者更直言，各行各業的數位轉型需求，將為主要成長動能之一，其中AI人工智慧更扮演重要角色。

資策會MIC資深產業分析師韓揚銘表示，AI是數位轉型的一大利器，AI可以協助企業改良10%效率，更可為企業創造10倍成長。

隨著AI技術發展從深度學習進入更進階的情境理解，推理與解釋能力得到巨量提升，在AI技術快速進展趨勢之下，企業需了解到技術發展、資料蒐集的多寡是具有疊加性的，只有持續採用才能保持高度競爭力。

AI成為各行業重點發展項目之一，資服業者因而受惠，業績展現強勁成長。比如，精誠自2015年開始布局數位轉型，2018年開始將發展AI，今年以「數位轉型AI化」為重點，致力成為企業數位轉型夥伴，上半年合併營收103.7億元，較去年同期成長達15.4%，創下歷年同期新高紀錄。

展望下半年，精誠布局三大策略，其中之一即為「以5A（指AP、APP、API、Appliance、Algorithm）能力推動企業「數位轉型AI化」，精誠強調將發揮在生態圈的領導力，協助企業運用AI等數位新科技。同時，精誠也透過「AI新創加乘器計畫」（AGP），持續擴大AI生態圈布局。

零壹今年持續維持在儲存、資安、網路及雲端服務業績，也將加重AI及大數據市場布局視為重點，規劃四大產銷政策，包括深耕原有通路；代理利基型產品及推廣加值服務，提高毛利率；拓展新市場增加代理產品廣度；提升營運效率，合理節流。因應市場趨勢，零壹將往智慧影像分析、智慧安全、超融合運算、雲端概念及物聯網等領域發展。

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