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路透：鴻海正為大陸廣州2771億面板廠尋求買家

小米：小米有品平台 尚未引進台灣市場

2019-08-02 13:20經濟日報 記者馬瑞璿╱即時報導

台灣一通路商本周才剛高調宣布引進「小米有品」熱銷商品，小米台灣接著就在今（2）日出具最新聲明指出，「小米有品」為小米集團旗下的精品生活電商平台，平台上除小米、米家、米兔與生態鏈企業自有品牌產品之外，更開放非生態鏈企業的第三方品牌上架販售，目前，「小米有品」電商平台尚未引進台灣市場，也並未與任何台灣代理進行合作。

小米指出，集團與多家生態鏈企業結為商業合作夥伴，除了雙方合作研發的小米、米家、米兔品牌產品以外，生態鏈企業與其自有品牌產品皆為獨立運作，與小米公司無涉；此外，非小米台灣銷售的小米、米家、米兔與小米生態鏈公司自有品牌產品，將無法透過小米台灣的官方售後服務管道進行維修或換貨。

小米台灣表示，珍惜小米旗下品牌，其他廠商頻繁使用「小米」、「米家」或「小米有品」等詞彙進行公開宣傳，恐造成消費者對購物訊息的混亂與疑慮，小米台灣特此聲明，期待傳遞清晰的消費資訊。

小米台灣致力於帶給用戶「感動人心、價格厚道」的優質產品，產品引進皆經嚴選，經過了嚴格的本地化產品測試、搭建了完善的國際版伺服器架構，同時提供優質的售後服務。

小米台灣再次呼籲消費者購買小米、米家、米兔與小米台灣銷售的生態鏈公司自有品牌部分產品，謹透過小米官方正式授權通路，包含小米商城mi.com、小米實體門市、中華電信、遠傳電信、台灣之星、亞太電信、PChome24h購物小米旗艦店與全國電子，享有優質安全的品質、完整售後服務的保障，維護自身的消費權益。

小米生態電商
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