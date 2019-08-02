研調：Q3 NB出貨估旺季不旺 平板出貨量季增19.3％

2019-08-02 13:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



美中貿易戰煙硝味濃厚，因應貿易戰惡化，廠商提升備貨水準，2019年第2季全球NB出貨優於預期，季增達兩成以上，但也因此墊高基期，加上英特爾（Intel） 14奈米新產能最快9月才能顯著釋出，DIGITIMES Research分析師蕭聖倫預期這些因素將使2019年第3季全球NB出貨表現不如第2季，與去年同期相較則將微幅下滑。

5月初，中美貿易戰惡化，多數品牌業者擔憂第3季美國對大陸進口NB開徵關稅，紛紛自5月下旬啟動預防性備貨以因應，加上Chromebook於北美教育市場持續擴張，並新增印度市場，帶動2019年第2季全球NB出貨表現大幅優於預期，較去年同期增長超過5%。

展望下半年，第3季因前季拉貨已高，全球NB出貨旺季將不旺，且與2018年同期相較，亦將微幅衰退。

綜觀各品牌廠表現，龍頭惠普（HP）出貨成長將高於對手，但因第二季提前備貨，全年高點將落於第1季；第二名聯想（Lenovo）3月開始出貨的大型印度標案雖進入尾聲，但其重回成長趨勢已確立。

第三名戴爾（Dell）因商務市場換機潮將結束，下半年出貨將逐季下滑；第四名蘋果（Apple） 7月將MacBook Air及MacBook Pro小改版，10月預計推出的16吋新品價格預期較高，對刺激出貨成長幫助有限。

台灣NB代工廠方面，第二季出貨及占比皆創下歷史新高的仁寶（2324），下半年因廠商標案結束及訂單分配變化，將逐季小幅下滑，英業達（2356）第二季出貨亦創新高外，下半年受惠普及宏碁（2353）釋單量持續增加，將成為唯一第3、4季出貨量均呈季增的業者。

在平板電腦方面，DIGITIMES Research分析師郭宜玲統計，2019年第2季全球平板出貨為3,266萬台，季減8.7%、年減11.9%，主因蘋果無明顯新品效應支撐，且華為出貨亦受美國政府禁令影響，使得品牌平板淡季效應明顯；白牌平板出貨則因客戶端對全球景氣疑慮造成下單保守，未如2018年同期庫存回補情形。

展望2019年第3季全球平板將轉向出貨旺季，加上蘋果平價款iPad新品備貨進入高峰期，且華為出貨將逐漸重返正軌，預期全球平板出貨量將季增19.3%。