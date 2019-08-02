Gartner：明年5G帶動下 智慧手機銷售可望重回成長

2019-08-02 11:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



國際研究調查機構Gartner指出，2019年全球智慧型手機銷售量總計15億支，較去年同期下滑2.5%，不過，2020年在5G智慧型手機上市帶動下，智慧型手機銷量可望重回成長態勢，分析師也預估，第一款支援5G功能的蘋果iPhone機種將於2020年問世，應可吸引iPhone用戶升級。

Gartner研究副總裁Annette Zimmermann表示，智慧型手機換機周期拉長，加上華為事件影響，使得今年上半年智慧型手機需求走弱，2019下半年市場需求恐更加萎靡，畢竟，不論高階、低階或中階智慧型手機，換機好處皆不夠顯著，因此換機速度持續減緩。

Annette Zimmermann指出，手機品牌廠已開始為首批5G智慧型手機布局，通訊服務供應商也透過積極定價策略提供5G服務方案，但Gartner認為2019年5G智慧型手機銷售仍占少數，整體市場要到2020下半年才會開始攀升，屆時，5G覆蓋率和相關硬體服務的可用性都將有所改善。

Gartner預測，2019年5G智慧型手機銷售量將超過1,500萬支，僅占2019年度整體智慧型手機銷量1%以下。

針對華為手機銷售表現，Annette Zimmermann表示，儘管美國政府允許當地供應商重啟與華為的合作，市場狀態依舊混沌不明，而華為禁令也已對品牌帶來負面影響，使其他製造商有機會打進西歐等海外市場，2019年第二季末，華為的確在歐非中東和拉丁美洲遭逢極大挑戰，不過它在中國市場的領先地位未有改變。

Gartner預估，日本、西歐和北美為2019年智慧型手機銷售量下滑幅度最大的地區；Gartner資深研究總監Roberta Cozza指出，在成熟市場中，高階智慧型手機供過於求和商品化的現象特別嚴重，不僅平均售價（ASP）較高，也缺乏吸引人的新用途或體驗來鼓勵使用者升級，雖然近期高階智慧型手機平均售價攀升情況稍有改善，但依賴智慧型手機換機銷售的廠商，將持續面臨困境。