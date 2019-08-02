NB產業Q2激情過後 下半年逐季腿軟

2019-08-02 11:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



在急單效應下，第2季全球NB出貨表現優於預期，惟在基期墊高下，加上英特爾（Intel）14奈米新產能最快9月才能顯著釋出，研調機構DIGITIMES Research預估，不利因素將使第3季NB出貨季衰退，下半年將呈現逐季衰退走勢。

5月初中美貿易戰惡化，多數品牌業者擔憂第3季美國對大陸進口NB開徵關稅，紛紛自5月下旬啟動預防性備貨以因應，加上Chromebook於北美教育市場持續擴張，並新增印度市場，共同帶動2019年第2季全球NB出貨表現大幅優於預期，較去年同期增長超過5%、季增2成以上，但也因此墊高基期。

展望下半年，DIGITIMES Research分析師蕭聖倫指出，第3季因前季拉貨已高，加上英特爾14奈米新產能最快9月才能顯著釋出，預料全球NB出貨旺季將不旺，且與2018年同期相較，亦將微幅衰退。

展望第4季，大陸總經狀況不佳，加上商務換機進入尾聲，雖處理器短缺問題解決，但市場缺乏創新動能，預料NB出貨將較第3季再微幅下滑。

在品牌表現方面，龍頭惠普（HP）出貨增長將高於對手，但因第2季提前備貨，全年高點將落於第4季。

第二名聯想3月開始出貨的大型印度標案雖進入尾聲，但其重回成長趨勢已確立。

第三名戴爾（Dell）因商務市場換機潮將結束，下半年出貨將逐季下滑。

第四名蘋果（Apple）7月將MacBook Air及MacBook Pro小改版，10月預計推出的16吋新品價格預期較高，對刺激出貨增長幫助有限。

台灣NB代工廠方面，第2季出貨及佔比皆創下歷史新高的仁寶，下半年因廠商標案結束及訂單分配變化，將逐季小幅下滑。英業達第2季出貨亦創新高外，下半年受惠普及宏碁釋單量持續增加，將成為唯一第3季與第4季出貨量都呈季增長的業者。