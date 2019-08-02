智慧手機市場疲軟 今年銷量估年減2.5%

2019-08-02 11:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



國際研究暨顧問機構 Gartner預測，今年全球智慧型手機對終端使用者銷售量總計15億支，年減2.5%，但預期2020年有更多5G智慧型手機上市，智慧型手機銷售量可望再度成長，通訊服務供應商（CSP）也將開始在不同地區推廣5G服務方案。另外，分析師預估第一款支援5G功能的蘋果iPhone機種將在2020年問世，應可吸引iPhone用戶升級。

Gartner研究副總裁Annette Zimmermann說：「智慧型手機換機周期拉長，加上華為被禁止向美國供應商取得技術，今年上半年智慧型手機需求走弱。預期下半年市場需求會更加萎靡，畢竟不論高階、低階或中階智慧型手機，換機好處皆不夠顯著，因此換機速度持續減緩。」

Annette Zimmermann指出，市場領導廠商已開始為首批5G智慧型手機佈局，包括LG V50 ThinQ、OPPO Reno 5G、三星（Samsung）Galaxy S10 5G和小米Mi MIX 3 5G；通訊服務供應商也正透過積極定價策略提供5G服務方案。

Annette Zimmermann表示，Gartner預計今年5G智慧型手機銷售仍佔少數，整體市場要到2020下半年才會開始攀升，屆時5G的覆蓋率和相關硬體服務的可用性都將有所改善；Gartner預測，今年5G智慧型手機銷售量將超過1,500萬支，僅佔今年度整體智慧型手機銷量1%以下。

Gartner分析師預估2019下半年，整體智慧型手機銷售量將延續上半年的疲弱趨勢。Annette Zimmermann說：「儘管美國政府允許當地供應商重啟與華為的合作，市場狀態依舊混沌不明，華為禁令也已對品牌帶來負面影響，使其他製造商有機會打進西歐等海外市場。今年第2季末，華為的確在歐非中東和拉丁美洲遭逢極大挑戰，不過，華為在中國市場的領先地位沒有改變。」