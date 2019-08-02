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孫明德：川普再揮大刀 台灣經濟洗三溫暖

2019-08-02 10:47經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

美中貿易戰再起，除了對全球經貿情勢造成衝擊，台灣經濟也洗三溫暖。路透
美中貿易戰再起，除了對全球經貿情勢造成衝擊，台灣經濟也洗三溫暖。路透
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美國總統川普再揮大刀，突然宣布將對中國其他還沒被加徵關稅、價值3,000億美元的產品輸入美國加徵10%關稅，除了對全球經貿情勢造成衝擊，台灣經濟也洗三溫暖。

台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德指出，美國是「犧牲蘋果換大豆」，日前在上海登場的談判沒有達成具體成果，川普認為中方無意讓步。由於第3季美國農產品即將收成，「高梁肥、大豆香，中國不買堆滿倉」，如果中國再不採購，川普選戰會打得非常辛苦，因此雖然最後一波可能傷害蘋果等資訊廠商，但仍需要爭取農業州選民認同。

中國則是「舊恨新仇一筆帳」 ，從今年5月川普宣布加稅，中國國務院副總理劉鶴無功而返後，中方態度即轉強硬，先是6月發布經貿白皮書、不可靠實體清單，7 月談判團隊又加入商務部長鍾山，加上近期香港抗議事件，中方認為美國在後支持，貿易戰由原本的經貿、外交問題再涉及更敏感的政治主權問題，短期內美中僵局恐難出現緩和。

孫明德分析， 此次美中爭端升溫，恐使全球經濟預測值下修，且幅度將比上次更大，PMI等領先指標也將再下滑，甚至美國都可能跌至50榮枯線以下新低。

另一方面，日前聯準會降息聲明不如預期，金融市場表現無力，川普也表達不滿。由於美國經濟成長趨緩，加上這次貿易戰衝擊，成長率「保2」近在眼前，使得Fed聯準會後續降息可能性提高，金融市場並不完全悲觀。

至於對台灣影響如何？孫明德認為，台灣經濟洗三溫暖，尤其上半年對台灣幫助最大的民間投資，將可因此再加溫，並帶動電 子產業在台出口表現，加上原本下半年基期也低，經濟成長率仍可有不錯表現。

然而，除了投資和電子業出口，必須關注美國最後一波關稅是否對大陸生產的手機及筆電課稅或納入豁免清單，這將對在中國大陸生產的台灣電子大廠產生立即且直接影響。

此外，非電子業也須關注，上半年台灣資通訊產品出口雖有19.3%成長， 但金屬、塑橡膠、化學等出口都衰退二位數，機械、光學及電子表現也不理想，因此必須高度關注新一波貿易戰對非電子產業 的營運衝擊。

孫明德也提醒，貿易戰帶來的股市波動，以及陸客限縮都可能對消費產生影響，金融及零售、觀光等產業也必須小心因應。

孫明德指出，5、6月新台幣匯率波動較大，外銷及金融產業都受到影響，新一波貿易戰將再使亞洲匯率產生變化，加上聯準會又可能降息， 使得匯率方向並不明確，央行及廠商的挑戰也將大於第2季。

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