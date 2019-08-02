親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

蔡詩萍：不是柯P強 而是蔡英文、韓國瑜有多少盲點

「我新人不會做」？基層警察的訓練有什麼問題？

美對陸新一輪關稅手機首當其衝 和碩：與客戶討論對策

2019-08-02 10:19經濟日報 記者謝艾莉╱即時報導

和碩董事長童子賢。聯合報系資料照／記者徐兆玄攝影
和碩董事長童子賢。聯合報系資料照／記者徐兆玄攝影
分享

美國總統川普推特發文表示，將對剩下的3,000億美元中國輸美產品，全面課徵10%關稅，對此和碩今（2）日表示，會與客戶討論因應對策，協助客戶降低關稅影響。

美國新一波逾3,000億美元關稅項目，劍指筆電、手機等台灣代工廠核心業務，其中手機首當其衝。

iPhone代工大廠和碩董事長童子賢日前指出，其實和碩早在四年前就開始回台佈局，且智慧手機市場七成不是在美國，這方面不受加稅影響，所以不要恐慌講成「像薩諾斯彈指一下，世界就毀滅了，沒這麼嚴重。」

童子賢指出，其實四年前沒有貿易戰的時候，和碩就在某一些金屬及隱形眼鏡領域投資，就已經明確規劃以台灣為生產基地，有些已經實現，但有些還沒完成，也在做檢討。

童子賢認為，有一些是大環境問題，有一些是法規，那有一些是自己的問題。和碩集團在智慧手機生產有相當大的比重在大陸，這是事實，呼籲外界不要過度緊張。

童子賢分析，首先，因為智慧手機銷售不是100%在美國，有七成不在美國市場，這方面不受影響。所以不要恐慌講成「像薩諾斯彈指一下，世界就毀滅了，沒這麼嚴重。」

美中之間隨著談判進度，也有可能一夜之間雙方妥協。但就算是中美沒有貿易摩擦，中國的少子化跟年輕勞動力的供應，不再像20年前那樣充裕，也因此勞動成本已經上升到非常高。

童子賢認為，現階段台商的佈局，可能有成本、貿易戰及東南亞崛起的因素，所以恰當的移動到其他土地，這是自然而然的，和碩本身業務眾多，在過去四年陸續在做產能分散，目前貿易戰只是加深這樣動作及佈局速度。

童子賢表示，一般來說廠區布建在哪裡，牽涉到客戶本身的意願。那EMS或OEM代工廠是製造業，但本質是服務業，服務客戶要做非常縝密的協商。

童子賢指出，這一波加稅大家都很關心，像「颱風過境一樣」，大家都要防颱，並不是只有某一家或某一戶特別逃命，這是整個產業界的現象，努力的空間還很多，不用過度擔心。

智慧手機童子賢和碩貿易戰
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

在全球最大手機基地 看見台灣蘋概股危機

2019-08-02 09:23

神神秘秘！鴻海回歸印度做iPhone 低調到幾乎沒招牌

2019-08-02 09:22

高通財測失色 台積沒在怕

2019-08-01 23:36

華為強攻5G 台系鏈帶勁

2019-08-01 23:40

東亞最高！ 玉山基地台啟用

2019-08-02 00:35

電信三雄聯手 偏鄉設基站

2019-08-02 00:35

台灣大 獲資安管理卓越獎

2019-08-02 00:35

智慧領航／「Google先生」李世光 樂在研發

2019-08-01 23:57

大立光產能滿載 高薪徵人

2019-08-01 23:39

英特爾推新品 帶動換機潮

2019-08-01 23:35

台商回流 搶才大作戰

2019-08-01 23:34

華為對台採購 估兩位數成長

2019-08-01 23:34

風暴遠離 訊崴總座雍海：華為手機7月已開始出現缺貨

2019-08-01 21:59

華為擴大對台採購 Android系統遭禁有B計畫

2019-08-01 19:19

300場演講、60萬英哩飛行 李開復拚出全球最暢銷AI書

2019-08-01 16:05

光峰與台達電互告大戰背後：雷射顯示行業競爭趨烈

2019-08-01 15:57

DRAM現貨、合約價格兩樣情 7月合約價跌逾10％

2019-08-01 15:50

華為5G基地台傳暫停採購？台供應鏈：未聽聞

2019-08-01 15:46

才說不打價格戰 無框行動撐一個月就降價

2019-08-01 15:43

不敵4G低價競爭 無框行動吃到飽降價至550元

2019-08-01 15:13

精誠拓展AI生態圈 扶植新創組隊作戰

2019-08-01 14:35

松翰推影像AI晶片 同時支援USB UVC及MIPI

2019-08-01 14:35

精誠AGP2 8家新創團隊入選

2019-08-01 14:35

施振榮推動高教與科研革新 業界大老力挺

2019-08-01 13:52

高通下半年展望悲觀 4G市場被聯發科蠶食

2019-08-01 12:08

策略經營／張文明鬥魚性格 直播打天下

2019-07-31 22:50

台達電：第3季營運還可以 電動車不如預期

2019-08-01 17:35

轉單效應爆發 大立光祭年薪15個月急徵60名技術員

2019-08-01 16:56

顧客安心「購」 FamilyMart長期導入TPIPAS 降低個資責任風險

2019-07-29 17:27
看更多

熱門文章

華映面臨解散 九家銀行可能損失還有7億元

2019-08-01 17:49

陸暫停自由行 華航、長榮航因應策略

2019-08-01 13:11

金管會密集開罰單 九家銀行三天內吃下5,300萬元罰鍰

2019-08-01 18:15

轉單效應爆發 大立光祭年薪15個月急徵60名技術員

2019-08-01 16:56

高通財測失色 台積沒在怕

2019-08-01 23:36

勞動基金上半年賺近3千億元 收益率史上同期新高

2019-08-01 16:21

一個月就刷了3,282億元 國人刷卡再創新高

2019-08-01 17:34

純網銀來了誰才是最大的鯰魚？ 金管會面臨三大挑戰

2019-08-01 13:53

華為擴大對台採購 Android系統遭禁有B計畫

2019-08-01 19:19

才說不打價格戰 無框行動撐一個月就降價

2019-08-01 15:43

秋冬旅遊補助 還有第二波

2019-08-02 00:02

大立光產能滿載 高薪徵人

2019-08-01 23:39

央行理監事會議紀錄曝光 理事們已在討論「降息」

2019-08-01 17:25

車市7月雙多 買氣狂飆

2019-08-02 00:30

華為強攻5G 台系鏈帶勁

2019-08-01 23:40

勞動基金截至6月底大賺2,982.8億元 收益率7.57％

2019-08-01 13:12

華映、綠能債權無解 銀行恐再損失14億

2019-08-02 03:33

TOYOTA 7月領牌逼近14年歷史最高

2019-08-01 11:08

華為5G基地台傳暫停採購？台供應鏈：未聽聞

2019-08-01 15:46

當建商比較好賺？7家代銷當起建商 合計推案破350億

2019-08-01 16:44

台達電：第3季營運還可以 電動車不如預期

2019-08-01 17:35

不敵4G低價競爭 無框行動吃到飽降價至550元

2019-08-01 15:13

8月保單降息風潮縮小 只剩四家85張調整

2019-08-01 19:34

到這家銀行存外匯 可享高利年息5.5％

2019-08-01 18:57

聯準會鷹式降息美元竄升 新台幣帶量貶8.6分

2019-08-01 19:44

中壽獨家開發16種動物性格特質選才 募員增七成

2019-08-01 12:44

新台幣重貶買外幣保單不划算 投資、傳統型雙衰退

2019-08-01 18:06

將來銀行新團隊亮相 目標兩年達百萬客戶

2019-08-01 18:53

樂天網銀明年第2季上線 將招募100人

2019-08-02 02:26

跟進美降息？央行伺機而動

2019-08-02 00:02

東亞最高！ 玉山基地台啟用

2019-08-02 00:35

神車熱賣 蜜月期超長

2019-08-02 00:30

純網銀談營運目標／將來銀 拚三年獲利

2019-08-02 03:35

大享9月擬下架14個頻道 13萬收視戶受影響

2019-08-01 13:50

將來銀行不搶快 2020年開業2年客戶衝百萬

2019-08-01 17:42

銀行違規 三天挨罰5,300萬

2019-08-02 03:33

賣房產省地價稅 有撇步

2019-08-01 23:05

信用卡違約金超收 金管會盯

2019-08-02 03:33

風暴遠離 訊崴總座雍海：華為手機7月已開始出現缺貨

2019-08-01 21:59

資金匯回子法 三疑慮待解

2019-08-01 23:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top