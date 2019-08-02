美對陸新一輪關稅手機首當其衝 和碩：與客戶討論對策

2019-08-02 10:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



和碩董事長童子賢。聯合報系資料照／記者徐兆玄攝影 分享 facebook

美國總統川普推特發文表示，將對剩下的3,000億美元中國輸美產品，全面課徵10%關稅，對此和碩今（2）日表示，會與客戶討論因應對策，協助客戶降低關稅影響。

美國新一波逾3,000億美元關稅項目，劍指筆電、手機等台灣代工廠核心業務，其中手機首當其衝。

iPhone代工大廠和碩董事長童子賢日前指出，其實和碩早在四年前就開始回台佈局，且智慧手機市場七成不是在美國，這方面不受加稅影響，所以不要恐慌講成「像薩諾斯彈指一下，世界就毀滅了，沒這麼嚴重。」

童子賢指出，其實四年前沒有貿易戰的時候，和碩就在某一些金屬及隱形眼鏡領域投資，就已經明確規劃以台灣為生產基地，有些已經實現，但有些還沒完成，也在做檢討。

童子賢認為，有一些是大環境問題，有一些是法規，那有一些是自己的問題。和碩集團在智慧手機生產有相當大的比重在大陸，這是事實，呼籲外界不要過度緊張。

童子賢分析，首先，因為智慧手機銷售不是100%在美國，有七成不在美國市場，這方面不受影響。所以不要恐慌講成「像薩諾斯彈指一下，世界就毀滅了，沒這麼嚴重。」

美中之間隨著談判進度，也有可能一夜之間雙方妥協。但就算是中美沒有貿易摩擦，中國的少子化跟年輕勞動力的供應，不再像20年前那樣充裕，也因此勞動成本已經上升到非常高。

童子賢認為，現階段台商的佈局，可能有成本、貿易戰及東南亞崛起的因素，所以恰當的移動到其他土地，這是自然而然的，和碩本身業務眾多，在過去四年陸續在做產能分散，目前貿易戰只是加深這樣動作及佈局速度。

童子賢表示，一般來說廠區布建在哪裡，牽涉到客戶本身的意願。那EMS或OEM代工廠是製造業，但本質是服務業，服務客戶要做非常縝密的協商。

童子賢指出，這一波加稅大家都很關心，像「颱風過境一樣」，大家都要防颱，並不是只有某一家或某一戶特別逃命，這是整個產業界的現象，努力的空間還很多，不用過度擔心。