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小網紅時代來臨！專家：台灣父母亟需尊重兒少隱私

逾5千柯粉轉柯黑狂丟周邊產品「酸爆」 北市府：尊重

風暴遠離 訊崴總座雍海：華為手機7月已開始出現缺貨

2019-08-01 21:59經濟日報 記者何佩儒╱即時報導

華為台灣總代理訊崴總經理雍海今（1）日表示，華為新產品在台上市計畫，可望兩周後明朗；而市場動能的恢復比預期快，原來預期8月才會缺貨，其實7月就開始缺貨，因此前兩周他都忙著補貨。

華為在5月美國發出禁令後，引發市場疑慮，台灣電信業者也傳出舊機賣完後暫不進貨。兩個多月來，華為除了針對使用者推出花粉服務百分百活動，今天首度舉辦公開的媒體活動，也就是新影像大賽的頒獎典禮。雍海強調，其實電信夥伴一直都在銷售華為手機，華為與電信業者間彼此體諒，雙方將著眼未來的合作。

在新品的上市規劃上，目前主要的變數還是美國商務部在兩周後的決議，另外Google的緩衝期限到8月19日。雍海指出，若Google部分解禁，新品的上市會加速趕上既定的規劃，「新產品一個都不會少」；反之，則會有B計畫，所謂的B計畫當然包括自家的作業系統，雖然生態系的建立需要時間，仍是可建立起來的。

由於台灣可望在年底展開5G執照的競標，雍海預測，競標後加上基礎建設，真正商轉可能會到明年中，而5G終端的成熟度比4G、3G時代高很多，華為除了在台灣5G開台時，將是首波提供5G手機的業者，另外也會有5G的其他終端如各種IOT產品。

而華為的5G全場景戰略是「1+8+N」，其中1是指手機，8包括個人電腦、平板、電視、音箱、眼鏡、智慧穿戴、車機、耳機等八大業務，而N則包括行動辦公、智慧家電、運動健康、影音娛樂等類別。

華為在5月美國發出禁令後，引發市場疑慮，華為台灣總代理訊崴總經理雍海今（1）日表...
華為在5月美國發出禁令後，引發市場疑慮，華為台灣總代理訊崴總經理雍海今（1）日表示，華為新產品在台上市計畫，可望兩周後明朗。 圖／華為提供
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華為5G手機
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