易遊網推行動服務 「出一張嘴就能查機票」

2019-08-01 21:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



易遊網推「ez 小管家」，號稱「出一張嘴就能查機票」，易遊網1日宣布，正式上線 Google 助理，擴大行動服務，「全台最大行動旅行社」，搶攻未來語音旅遊服務商機。

看準行動消費的趨勢，易遊網自 2015 年以行動旅行社為概念打造「手機易遊網」APP，為國內旅行社首家推出「旅遊全商品 一站式購足」的旅遊 APP，並持續投入旅遊行動化的耕耘。

接下來除了即將推出 APP 的重大改版外，易遊網搶先開發語音助理服務，1日宣佈正式上線，消費者只要透過 Google 助理查詢，就會導入旅遊商品的語音服務流程，讓行動服務「從指尖延伸到語音」。

根據易遊網銷售數據顯示，2016 年易遊網行動營收佔全公司14%，而今年統計至上半年為 止已超過35%，且APP轉換率已高於PC（個人電腦），足以見得消費者透過手機購買旅遊商品的行為愈來愈顯著。

因此，為擴大行動服務範圍，支援消費者利用語音進行行動搜尋外，更抱以與未來行動 語音趨勢接軌的企圖，易遊網領先同業投入此項開發，提供更多樣化的行動搜尋機制。

易遊網表示，該公司的「ez 小管家」在 Google 助理上的應用包含可查詢機票、住宿、票券與國外跟團 商品，作業系統若為 Android，長按 Home 鍵即可開啟 Google 助理。

另外，如果是 iOS 作業系統，須至APP Store下載 Google 助理 APP，開啟後只要對 Google 助理說:「我要跟易遊網說話」，即能觸發 ez 小管家並開啟對話。遵照小管家的指示，回覆欲查詢的城市及航班日期，就可輕鬆搜尋到世界各地的來回、單程機票。