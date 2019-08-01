雷諾汽車申請設計專利突然爆量 智慧局推估是這些原因

2019-08-01 20:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



經濟部智慧財產日前發布今年上半年智慧財產趨勢統計，發現法國雷諾汽車今年上半年一口氣申請102項設計專利；智慧局初步認為，雷諾汽車突然布局台灣專利市場，可能會對台灣生產副廠汽車零組件外銷有所衝擊，我業者應提早因應。

智慧局統計指出，今年上半年，包括發明、設計與新型專利在內，共申請35,534件，成增1%；其中，設計專利成長一成較大。而發明專利則成長1%；新型專利則負成長5%。

智慧局指出，本國人發明專利小幅成長2%，而外國人在設計專利則大幅成長三成。

智慧局進一步指出，今年上半年本國人發明專利申請，以台積電申請429件最多，友達申請318件次之，分別年增24%及30%，其中台積電是自2017年來，第三次同期排名第一；第三名則是聯發科的163件。

今年上半年外國人發明專利申請，則以阿里巴巴的408件拔頭籌，年增92%，成長力道相當驚人。智慧局長洪淑敏說，阿里巴巴持續布局台灣電商，台灣在電商環境因連網普及率高，是很好商業測試環境。應用材料申請291件、年增27%，排名第二。

而高通今年上半年申請發明專利267件、年減54%，排名第三。洪淑敏表示，高通積極布局5G專利，2018年上半年申請發明專利高達585件，在基期墊高之下，今年呈負成長。不過整體來看，高通很積極，去年全年申請發明專利達1011件，今年則持續布局。

值得注意的是，外國人今年上半年搶申請設計專利，件數達2,299件，成長三成。除德國衰退外，日本、美國、法國、中國大陸皆成長。其中日本申請704件為最多，法國申請215件，年增400%，成長率驚人。

洪淑敏說，若進一觀察，過去鮮少布局台灣的法國雷諾汽車，今年上半一口氣申請102件設計專利，未來對於台廠生產副廠牌零件，若是外觀設計跟雷諾汽車很像，它可主張權利，這恐會衝擊我汽車零組件生產與外銷。

洪淑敏分析，台灣汽車零組件製造能力強，深耕副廠維修外銷市場，若雷諾汽車在台申請專利，可能限制台廠製造外銷，但若台廠在海外有生產基地，就較不受影響；此外，也不排除雷諾汽車要重返台灣市場的可能性，但須後續觀察。