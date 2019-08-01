親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

王炳忠「讚揚」林昶佐：投機政客的典範

華映面臨解散 九家銀行可能損失還有7億元

LG搶父親節商機 推四重好禮搶業績

2019-08-01 19:00經濟日報 記者張義宮╱即時報導

看好父親節商機，南韓家電大廠LG強打智慧家電，打造便利居家生活，為搶攻父親節另類商戰；今年LG在對開冰箱、滾筒洗衣機要蟬聯台灣市場第一大，並加入多款冷氣機種重返市場，開拓新業績。

台灣LG表示，對開冰箱、滾筒洗衣機在台灣市場已經站穩銷售量領先的地位，今年再度加入冷氣商品，以及OLED全新機種，對業績助益可期。LG冷氣跟去年同期相比成長二倍；滾筒洗衣機市佔目標50%以上。

台灣LG指出，台灣擁消費者對3C新品的使用率及接受度更是領先亞太各國，LG觀察到消費者在選購家電時，除使用便利性外，也會考量是否內建WiFi及支援物聯網功能。在父親節前夕，以全系列家電產品皆支援IoT物聯網功能，因應消費者需求推出「智慧家庭聯享節」活動，迎接將到來的父親節商機，針對不同類型的老爸推薦精選商品，打開一波業績。

這一波購買LG指定Wi-Fi物聯網家電即享四大優惠，第一重「好禮送 獎不完」購買LG指定家電型號上網登錄或郵寄回函，即可兌換各式好禮，包含LG PuriCare 超淨化大白空氣清淨機、全家禮物卡、Litv 60天體驗券豐富好禮等。第二重「滿額送 買大送小」凡購買4K物聯網電視並加購其他物聯網家電，同一張發票總金額達滿額禮門檻就送LG小家電。

第三重「月月送 登錄抽」購買指定家電至官網登錄即可抽 LG G8S ThinQ 智慧手機，購買 DUALCOOL 雙迴轉變頻空調指定型號登錄可再抽華碩AI智慧音箱。第四重「LG電視家用物聯網，串連好生活」買2019全新物聯網電視，參加活動送22吋電競護眼螢幕(市價2,990元)。LG推出多項精美家電好禮，邀請消費者一同體驗智慧美好新生活。

LG智慧家電物聯網
抗暑大作戰！人人有獎，小編請你喝茶湯會→

相關新聞

台達電：第3季營運還可以 電動車不如預期

2019-08-01 17:35

轉單效應爆發 大立光祭年薪15個月急徵60名技術員

2019-08-01 16:56

300場演講、60萬英哩飛行 李開復拚出全球最暢銷AI書

2019-08-01 16:05

光峰與台達電互告大戰背後：雷射顯示行業競爭趨烈

2019-08-01 15:57

DRAM現貨、合約價格兩樣情 7月合約價跌逾10％

2019-08-01 15:50

華為5G基地台傳暫停採購？台供應鏈：未聽聞

2019-08-01 15:46

才說不打價格戰 無框行動撐一個月就降價

2019-08-01 15:43

不敵4G低價競爭 無框行動吃到飽降價至550元

2019-08-01 15:13

精誠拓展AI生態圈 扶植新創組隊作戰

2019-08-01 14:35

松翰推影像AI晶片 同時支援USB UVC及MIPI

2019-08-01 14:35

精誠AGP2 8家新創團隊入選

2019-08-01 14:35

施振榮推動高教與科研革新 業界大老力挺

2019-08-01 13:52

高通下半年展望悲觀 4G市場被聯發科蠶食

2019-08-01 12:08

聯發科攻5G 推第二顆單晶片

2019-08-01 01:57

超微本季營運展望不佳 協力廠營運不受影響

2019-08-01 01:57

AirPods熱賣 英業達接單滿載

2019-08-01 01:57

名家觀點／全球5G競技 看見三個機會

2019-08-01 00:24

中華電5G 2022大投資

2019-08-01 00:04

禾聯碩 攻蘋果智慧家庭

2019-08-01 00:04

遠傳跨業合作 找上UNIQLO

2019-08-01 00:04

慧榮上季亮眼 毛利率達51％

2019-08-01 00:04

日亞化YAG專利案 億光勝訴

2019-08-01 00:04

華碩新遊戲手機 在陸熱銷

2019-08-01 00:04

光寶科攜手嘉義市府 攻智慧照明

2019-08-01 00:04

台積綠建築 全球半導體第一

2019-07-31 23:32

科技發展峰會 張忠謀將出席

2019-07-31 23:32

策略經營／張文明鬥魚性格 直播打天下

2019-07-31 22:50

影／工研院ICT TechDay 睡眠呼吸心率全都錄

2019-07-31 20:09

禾聯碩、釩創及天鉞 打造Apple Homekit智慧家庭

2019-07-31 19:24

微軟新創加速器Demo Day 吸引153家公司探尋商機

2019-07-31 19:00

上半年企業發明專利申請 台積電穩居龍頭

2019-07-31 15:45

郭台銘投資 廣州超視堺第10.5代線點亮

2019-07-31 15:04

光寶科與嘉義市政府 啟用智慧聯網路燈

2019-07-31 19:26

顧客安心「購」 FamilyMart長期導入TPIPAS 降低個資責任風險

2019-07-29 17:27
看更多

熱門文章

陸暫停自由行 華航、長榮航因應策略

2019-08-01 13:11

華映面臨解散 九家銀行可能損失還有7億元

2019-08-01 17:49

華映債權銀行 喊強制執行

2019-07-31 23:22

中華電5G 2022大投資

2019-08-01 00:04

觀光大拚戰 林佳龍火速推秋冬遊獎勵

2019-08-01 01:33

七工商團體 喊凍漲基本工資

2019-07-31 23:41

AirPods熱賣 英業達接單滿載

2019-08-01 01:57

金管會密集開罰單 九家銀行三天內吃下5,300萬元罰鍰

2019-08-01 18:15

勞動基金上半年賺近3千億元 收益率史上同期新高

2019-08-01 16:21

名家觀點／全球5G競技 看見三個機會

2019-08-01 00:24

繼承存款繳稅 可多數決

2019-08-01 02:54

一個月就刷了3,282億元 國人刷卡再創新高

2019-08-01 17:34

基富通「好享退」 11萬人捧場

2019-07-31 23:19

純網銀來了誰才是最大的鯰魚？ 金管會面臨三大挑戰

2019-08-01 13:53

才說不打價格戰 無框行動撐一個月就降價

2019-08-01 15:43

聯發科攻5G 推第二顆單晶片

2019-08-01 01:57

浩鼎財務長 詹孟恭辭職

2019-08-01 00:08

勞動基金截至6月底大賺2,982.8億元 收益率7.57％

2019-08-01 13:12

基富通好享退逾11萬人參加 金融圈長官偏好這類基金

2019-07-31 20:52

台商回流沒電可用？沈榮津：2025供電餘裕近400億度

2019-07-31 21:43

新聞解析／純網銀陰謀論起 成《唐吉訶德》的風車

2019-08-01 09:59

TOYOTA 7月領牌逼近14年歷史最高

2019-08-01 11:08

禾聯碩 攻蘋果智慧家庭

2019-08-01 00:04

Fed降息1碼 新台幣開盤貶值7.4分

2019-08-01 09:32

央行理監事會議紀錄曝光 理事們已在討論「降息」

2019-08-01 17:25

泳裝思薇爾疑倒閉 桃園勞動局：待釐清

2019-07-31 22:36

「好享退」11萬人報名 彭淮南、顧立雄也參加了

2019-08-01 00:37

房產無償供營業用 要稅

2019-08-01 02:54

銀行帳戶綁LINE 優惠多

2019-07-31 23:38

超微本季營運展望不佳 協力廠營運不受影響

2019-08-01 01:57

轉單效應爆發 大立光祭年薪15個月急徵60名技術員

2019-08-01 16:56

華為5G基地台傳暫停採購？台供應鏈：未聽聞

2019-08-01 15:46

成真咖啡 插旗台中大魯閣新時代購物中心

2019-07-31 20:06

不敵4G低價競爭 無框行動吃到飽降價至550元

2019-08-01 15:13

玉山金攜台大 成立AI金融科研中心

2019-08-01 00:34

元大金以1.9億元 收購富國銀持有元大投信持股

2019-07-31 22:15

Q2經濟成長 上修至2.41％

2019-07-31 23:42

經濟部同意 三條件下上緯釋出海能風電股權給外商

2019-07-31 19:41

基金換基金 准進監理沙盒

2019-07-31 23:15

遠傳跨業合作 找上UNIQLO

2019-08-01 00:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top