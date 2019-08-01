LG搶父親節商機 推四重好禮搶業績

2019-08-01 19:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



看好父親節商機，南韓家電大廠LG強打智慧家電，打造便利居家生活，為搶攻父親節另類商戰；今年LG在對開冰箱、滾筒洗衣機要蟬聯台灣市場第一大，並加入多款冷氣機種重返市場，開拓新業績。

台灣LG表示，對開冰箱、滾筒洗衣機在台灣市場已經站穩銷售量領先的地位，今年再度加入冷氣商品，以及OLED全新機種，對業績助益可期。LG冷氣跟去年同期相比成長二倍；滾筒洗衣機市佔目標50%以上。

台灣LG指出，台灣擁消費者對3C新品的使用率及接受度更是領先亞太各國，LG觀察到消費者在選購家電時，除使用便利性外，也會考量是否內建WiFi及支援物聯網功能。在父親節前夕，以全系列家電產品皆支援IoT物聯網功能，因應消費者需求推出「智慧家庭聯享節」活動，迎接將到來的父親節商機，針對不同類型的老爸推薦精選商品，打開一波業績。

這一波購買LG指定Wi-Fi物聯網家電即享四大優惠，第一重「好禮送 獎不完」購買LG指定家電型號上網登錄或郵寄回函，即可兌換各式好禮，包含LG PuriCare 超淨化大白空氣清淨機、全家禮物卡、Litv 60天體驗券豐富好禮等。第二重「滿額送 買大送小」凡購買4K物聯網電視並加購其他物聯網家電，同一張發票總金額達滿額禮門檻就送LG小家電。

第三重「月月送 登錄抽」購買指定家電至官網登錄即可抽 LG G8S ThinQ 智慧手機，購買 DUALCOOL 雙迴轉變頻空調指定型號登錄可再抽華碩AI智慧音箱。第四重「LG電視家用物聯網，串連好生活」買2019全新物聯網電視，參加活動送22吋電競護眼螢幕(市價2,990元)。LG推出多項精美家電好禮，邀請消費者一同體驗智慧美好新生活。