DRAM現貨、合約價格兩樣情 7月合約價跌逾10％

2019-08-01 15:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)指出，現貨市場規模小，無法有效去化原廠高庫存水位，加上整體終端需求進入旺季前未見明顯起色，導致合約價格再度呈現下跌走勢。 路透 分享 facebook TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)指出，雖然現貨市場價格自7月初以來大漲24%，但畢竟現貨市場規模小，無法有效去化原廠高庫存水位，加上整體終端需求進入旺季前未見明顯起色，導致合約價格再度呈現下跌走勢。市場主流產品DDR4 8GB成交均價來到25.5美元，較上月28.5美元下跌10.5%。

TrendForce表示，合約價格的議價基礎來自於供給與需求，並非依據市場散佈的消息。從需求端來看，今年PC市場(含NB)衰退4.8%、全球智慧型手機衰退達5%，伺服器市場也從原先預估最高3.9%下修至零成長。

供給端方面，部分DRAM廠宣稱啟動減產計畫，但實際規模都不大，多是以舊製程減產或是製程轉換產生的晶圓減少居多，而原廠庫存水位至今仍達3-5個月以上。由於合約市場規模占整體DRAM交易市場九成以上，在供過於求仍未改善的情況下，7月合約價格依然走跌。

TrendForce分析，日本能否在90天允許原物料出貨，將是第3季DRAM價格走勢的觀察重點，但從原廠仍願意在7月降價求售的角度來看，顯示後續生產供貨暫無太大問題。

即使日本隨後宣布將韓國移出白名單，也僅是取消最惠國待遇，未來韓國將和台灣一樣，敏感原物料皆須逐筆審查，而非制裁與限制。不過，原廠仍希望透過此議題讓價格有所支撐，使得第3季合約價格走勢難以預測。

TrendForce指出，近期現貨價格翻揚，起因於日本管制出口三種半導體原料的消息面，尤其近二年的價格下跌導致通路庫存普遍不高，加上市場恐慌與對未來供貨的擔憂，讓現貨價格短期大幅翻揚。但實際上現貨市場的狀況卻是有行無市，若沒有實際的買單，高點過後下滑的機率極高。

根據過往經驗，現貨市場往往是DRAM產業漲跌幅的先行指標，但價格漲跌幅大波段的基礎，在於實際的庫存增加或減少。這次DRAM現貨價格的上漲僅以消息面為主，加上原廠庫存水位高，除非日韓問題持續惡化，短期尚不構成價格趨勢正式反轉的條件。

日本自7月1日宣布對韓國強化出口管理，其中三項可能會成為軍事用途的原物料，需要逐筆審核，但經過TrendForce調查，三項管制物品光阻劑、氟化氫、氟化聚醯亞胺中，僅有氟化氫與DRAM/NAND生產有關連；日本此項產品雖在全球市占約為60-70%，半導體廠仍可從其他區域或國家取得，加上三星與SK海力士都有2.5月左右的庫存，短期衝擊影響不大。

據了解，韓系DRAM廠已在第一時間將相關文件送至日本政府審查，大多並無退件等相關事宜發生，如有退件也多是將資料補齊送審，審查時間最長90天，此事件最終結果將在第3季度明朗化。若第一批管制物品可以出口至韓國，預料日韓間管制原物料問題將可暫時告一段落。