才說不打價格戰 無框行動撐一個月就降價

2019-08-01 15:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



台灣電信市場競爭激烈，新加坡電信商Circles.Life（無框行動）進軍台灣，勢必得端出更多差異化服務。圖中為Circles.Life台灣區總經理許鈞程、圖右二為Circles.Life東亞區總裁林偉文。中央社 分享 facebook 今年6月，Circles.Life（無框行動）進軍台灣，被聰明的台灣消費者評為價格沒有競爭力，更多網友期待，推出更具競爭力、門檻更低的方案。

無框行動東亞區總裁林偉文在7月16日的記者會上強調，不打價格戰，要靠創新取勝。

無框行動以每月450元傳輸量18GB的資費方案進軍台灣，不限速吃到飽得拉高到650元。其中450元定價策略是觀察台灣去年499元價格戰及平均傳輸用量達18GB而來。

但台灣電信市場有五家業者，不僅競爭激烈，資費更是五花八門，消費者被電信業者訓練的很「聰明」，划不划算一眼就能看穿，不少國外來的電信業者都說台灣用戶擁有超平價，CP值很高的電信服務。

當時林偉文強調，無框行動不只是電信業，更是數位服務業者，重要優勢在於Circles X平台，可以在數月內推出服務，且可在數位平台上彈性取得或解除服務，不打價格戰，關鍵在於創新，以及彈性服務。

但無框行動宣稱不打「價格戰」才撐一個月，就宣布降價100元，月繳550元即可吃到飽。

消費者更好奇Circles.Life所謂的「創新」是什麼，能否打動台灣消費者，還待時間來證明。

媒體細問Circles.Life什麼時候可以推出「創新」服務，像是以天計算的彈性計價方式以及圍繞消費者的生態鏈創新服務，無框行動沒有具體時間表，創新服務要架構在一定的用戶規模上，意謂如果還沒一定用戶規模，短時間內也無法推出創新服務。