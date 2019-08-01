不敵4G低價競爭 無框行動吃到飽降價至550元

2019-08-01 15:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃晶琳 ╱即時報導



亞洲數位通訊電信商Circles.Life（無框行動）6月進軍台灣市場，主打終身免合約、即時資費方案客製化，以及帳單透明化。記者黃筱晴／攝影 分享 facebook 亞洲數位通訊電信商Circles.Life（無框行動）6月進軍台灣市場，主打終身免合約、即時資費方案客製化，以及帳單透明化，推動電信產業數位轉型，原本上網吃到飽650元，但不敵市場競爭壓力，今（1）日宣布新活動方案，吃到飽降至550元。

無框行動進入台灣市場，強調不打價格戰，要主打創新服務，但台灣電信市場競爭激烈，甚至打出299元吃到飽的低價，這也讓無框行動倍感壓力，日前推出申辦門號，就送500元現金，現在更宣布降價。

無框行動表示，目前推出兩種資費方案，包括「18GB基本方案（450元／月）」以及「上網吃到飽加值方案（200元／月）」。消費者可以根據自身需求，隨時透過手機App彈性地調整資費方案內容。

無框行動宣布最新活動方案，即日起，無框行動用戶將可享有「加值方案半價」優惠。

活動期間為8月1日起至9月30日，名額有限，新舊用戶皆適用此活動優惠。 活動細節資訊即日起至2019年9月30日止。

無框行動表示，將提供用戶「加值方案半價」優惠，從「18GB基本方案」升級「上網吃到飽加值方案」只需100元，每月支付550元即可享有上網吃到飽、終身不綁約。