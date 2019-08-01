精誠開辦第二屆AGP 八家AI新創團隊亮相

2019-08-01 14:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



精誠（6214）開辦第二屆「AI新創加乘器計畫」（AI+ Generator Program，AGP），今（1）日介紹八家AI新創團隊亮相。精誠去年首屆AGP1，成功協助五家AI新創進軍國際市場，精誠表示，未來將依據AGP2入選新創的目標行業市場，與精誠各事業單位配對合作，精準鎖定客戶共同推廣。

精誠AGP營運長蔣居裕表示，AGP是精誠集團AI+計畫中的一環，目的在協助台灣AI新創加速產品與服務在行業的落地應用，除了協助新創與精誠3萬家企業客戶媒合對接，更把資源放在協助他們進軍國際市場。精誠會以既有的資源、累積的產業網絡，讓進軍國際舞台這件事情，更有效率的完成。

精誠本屆AGP2選出八家團隊，業務範疇緊扣人工智慧物聯網（AIoT）、大數據分析、深度學習（Deep Learning）等趨勢領域。其中已有成功案例，具備進軍國際市場的規劃與執行能力，包括「展綠科技」、「雲守護安控」、「慧穩科技」、「智庫驅動」、「數位無限軟體」、「工合」、「安華聯網」、以及「司圖科技」。

精誠舉例，比如展綠科技，透過安裝簡易智慧鉤表即時監測耗電數據，打進泰國7-11物流中心；擁有獨家人體骨幹分析技術的雲守護安控，協助日本東急鐵道大幅降低鐵道意外，提升安全度達99.9%。