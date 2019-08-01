台達電 榮獲「CHR健康企業公民」健康飲食類首獎

2019-08-01 14:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉芳妙 ╱即時報導



台達電子（2308）於首屆「CHR健康企業公民」榮獲「健康飲食類」首獎，主辦單位《康健雜誌》肯定台達長期照顧員工健康，員工餐廳採取少油少鹽烹調方式，禁用加工食品，避免高碳排放食材和非永續的海鮮，並定期推出養生餐、加入養肺食材。

台達員工每月僅需負擔500元，即可享有早、午、晚共三餐，並全面使用環保餐具，全方位照顧員工身心健康。

台達電人資長陳啟禎表示，員工是企業最大的資產，「食在心安、食在健康、食在好生活」是台達員工健康管理解決方案的重要一環。透過食農教育及引進小農市集，安排健康促進講座與活動，除善盡企業社會責任外，更提升員工自我健康管理意識，促進身心健康，創造正向的職場環境。

台達電注重企業承諾與員工照護，提供優於法令的福利，首創「旅遊黃金假」，提供為期四天的假期回饋員工努力，讓同仁在忙碌工作之餘，能有充足休假調適身心，與家人相聚維繫情感。另提供五天支薪的「環境志工假」，鼓勵員工參與能源教育活動。

自2018「健康年元年」開始，推動主題式福利，以「健康吃、健康動、健康生活、健康玩」四大元素為設計重點，積極構建員工協助方案，關注員工身心健康，舉辦各項活動增進員工間的互動。

新設「健康管理中心」，結合政府資源推動公共衛生之「三段五級」精神，著重運動結合健檢之預防保健，持續落實健康管理相關計畫，2018年榮獲教育部體育署所頒「運動企業認證標章」的肯定，2019年更取得「科技業幸福企業大賞」殊榮。全力協助員工建立規律運動習慣，塑造健康職場文化，提升員工的幸福指數。