AI大行其道 松翰順勢推出首顆AI應用晶片

2019-08-01 12:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



因應人工智慧大趨勢浪潮，IC設計松翰（5471）宣布切入AI領域，推出市場上首顆USB UVC及MIPI雙界面輸出的高解析、高畫質影像處理晶片SN9C2285系列，主攻影像識別、QR code掃碼、人臉辨識等AI應用市場，預計下半年進入量產，可望為2020年營運注入新動力，大啖AI商機。

松翰深耕影像處理技術多年，趁全球AI應用即將展開之際，推出SN9C2285系列可同時支援Parallel／MIPI RX Sensor輸入及USB／MIPI TX輸出介面。

松翰指出，該系列是市場上第一顆同時支援USB UVC及MIPI輸出之影像處理晶片，二重輸出介面提供客戶可應用在多元產品，USB便於客戶進行除錯和調校，MIPI界面可高速輸出處理過後的未壓縮之影像，影像處理晶片的軔體可完全控制前端CMOS Sensor，後端主晶片不需要進行AE、AWB、AF等畫面調整，使主晶片的效能可以充分發揮。

研究機構Yole Development的報告數據顯示，傳統影像訊號處理器（ISP）市場將以6.3%複合年增率穩定成長。看好該系列晶片未來潛力，松翰表示，傳統的影像與視覺晶片發展分成兩個區塊，其一是影像訊號處理器市場，其二則是視覺運算處理器，負責執行各種影像分析演算法。

目前市場上AI影像處理晶片，大多數開發重點放在後端平台運算處理能力，忽略前端輸入影像品質的重要性。針對此需求，推出市場首顆支援雙重輸出界面之高解析、高畫質影像處理晶片，可望在原有的雄厚基礎下，進攻AI新市場，為影像產品打開新局。