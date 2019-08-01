松果「規模化」顯效益 上半年獲利超越去年全年

2019-08-01 11:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



松果購物（6740）今（1）日公告今年上半年成績，累計上半年交易額（GMV）達7.2億元，年增104%；營收突破1.2億元，已達去年全年營收的八成，年增96%；交易額、營收皆再創下歷史新高紀錄，上半年獲利表現已超越去年全年。

松果總經理吳佩雯表示，營收規模跟獲利是經營企業的兩隻腳，需要一步一步邁進達到平衡點，自去年下半年起他們將規模化視為重要發展策略，「跨出第一隻腳的同時，意味著將隨著發展培育需求人才及投資未來的核心發展技術上，因此在去年下半年我們不以獲利為首要考量，而是因應未來中程營運規模目標投資布局。」

吳佩雯指出，他們首先進行必要性團隊人力擴充超過一倍，並搭配核心技術及營運效率流程精進，以求達到人力與技術的槓桿效應，其成效在今年上半年已逐步驗證，可見整體策略方向及人才布局已穩健且朝正向發展，同時在核心技術端，亦深刻導入機器學習在電商應用的搜尋、推薦及廣告三大領域上，並整合搭配內部運用發揮商品戰略，推動整體營運表現走揚。

松果表示，上半年搭配生活及節慶一步步進軍全民生活圈，並透過多元異業合作爭取線上線下的夥伴相互拉抬品牌曝光、流量拉新及推動銷售轉換等，有效發揮群體互助戰略帶動新的成長動能，並開始建構松果自身品牌思維，在APP、LINE官方帳號等自媒體推出多元的導客留客方案，將流量池發揮最大效益，透過AI及數位廣告精準優化外部廣告成效，成為帶動表現的關鍵策略。