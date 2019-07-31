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小米生態鏈10大產品攜手登台 點燃下半年3C戰火

2019-07-31 23:14聯合報 記者鄒秀明╱即時報導

10大小米生態鏈及有品熱銷品牌，今天在台北華山盛大舉辦聯合發表會，包括主打NFC功能的「黑加手環1S」，還有看好掃地吸塵市場的雲米掃地機器人Pro」與「清蜓車載吸塵器」攜手登台，為下半年的3C市場點燃戰火。

主辦單位米客邦總經理謝政宇表示，這次引進的10個品牌在海外熱銷已久，但台灣消費者只能透過平行輸入方式購買。本次合作的品牌不僅帶來繁體中文介面的APP，連鍵盤都刻上了注音。未來上市的新品也將以最快速度引進台灣，讓台灣消費者在第一時間享受「與海外同步」的智慧科技。

今天發布會上曝光的產品，還包含「綠米Aqara」的全屋IoT解決方案，以及支援指紋、手機、密碼、鑰匙四種開門方式的「鹿客智慧指紋鎖Classic」。這股智慧風潮也延伸到辦公環境，例

如可將筆記本上的圖文同步上傳手機的「36記智慧筆記本」，及無線設計、外型簡約時尚的

「米物鍵盤滑鼠組」。

此外，智慧3C市場也開始出現「分眾」趨勢，如專為兒童設計、配備GPS定位功能的「小尋兒童手錶F5」，為毛小孩打造、具活水系統的「Pawbby寵物飲水機」，以及針對女性客群，強調一小時即刻見效的「小光仙眼紋撫紋儀」。3C市場的客群鎖定更加精準，從研發階段即擬

定消費者輪廓，以打造更貼近市場需求的產品。

10大小米生態鏈及有品熱銷品牌，今天在台北華山盛大舉辦聯合發表會。米客邦提供
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10大小米生態鏈及有品熱銷品牌，今天在台北華山盛大舉辦聯合發表會。米客邦提供
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